J. Oleko kabinete – „aušriečių“ ir valstiečių atstovai: apie ką kalbėjosi?

Prie J.Oleko kabineto pirmadienį laukę žurnalistai pastebėjo, kaip iš jo išėjo „aušriečių“ atstovas Robertas Puchovičius ir valstiečių narė Ligita Girskienė.
„Matėte, (koalicija, – Lrytas) veikia, vyko pasitarimai su valstiečiais, su „Nemuno aušros“ atstovais dėl komitetų, komisijų darbo. Viskas vyksta pagal koalicinę sutartį“, – nurodė Seimo pirmininkas.
Anot jo, koalicinėje sutartyje nėra tokio punkto, kad jei nepaskiriamas kažkuris asmuo į ministrus, koalicija nustoja veikti, kaip sako R.Žemaitaitis.
„Pasikartosiu, kad koalicija dirba, o emocijų ir pozicijų gali būti įvairių“, – nurodė J.Olekas.
Apie ką socialdemokratas ką tik kalbėjosi su R.Žemaitaičio dešiniąja ranka R.Puchovičiumi?
„Mes tariamės, kad yra įtampų, kad koalicijos partneriai buvo pasiūlę vienas kandidatūras, kurios, kaip pasirodė, prezidentui nėra tinkamos, bet turbūt bus ministrės pirmininkės, partnerių siūlymai, diskusijos ir darbai toliau vyks“, – vylėsi jis.
J.Olekas nemano, kad vos ką tik suformuota nauja koalicija grius ir socialdemokratams vėl reikės gręžtis į Sauliaus Skvernelio demokratus.
„Kol kas tokių svarstymų nėra. Dar kartą sakau – šita koalicija dirba, partneriai ateina, dalyvauja darbinėje veikloje ir nėra poreikio svarstyti kažkokių kitokių variantų“, – R.Žemaitaičio žodžius neigė politikas.
Iš kur tokia ramybė, jei vieni koalicijos partneriai tiesiai šviesiai sako, kad ketina trauktis, jei jų kandidatai į ministrus nebus skiriami, o prezidentas Gitanas Nausėda juos jau atmetė?
„Iš to, kad mes toliau dirbame. Mes dirbame ramiai. Dar kartą pasikartosiu, šiandien visą rytą diskutavome labai svarbiais Seimo darbui klausimais, kuriuos turime išspręsti kartu – tiek „Nemuno aušra“, tiek socialdemokratai, tiek valstiečiai žalieji. Tie darbiniai klausimai yra sprendžiami“, – aiškino J.Olekas.
Ar jis mano, kad R.Žemaitaitis nesitrauks?
„Aš nematau dar tam jokių priežasčių. Visi koalicijos punktai, kuriuos mes pasirašėme, kuriuos mes sutarėme, yra vykdomi ir žmonės dirba tuos darbus, kuriuos yra įsipareigoję“, – kartojo Seimo pirmininkas.
Anot jo, yra ne viena išeitis, kaip išspręsti susidariusią krizę. Viena jų – paprasčiausiai ieškoti naujų kandidatūrų. Tarp variantų – ir galimybė pasikeisti ministerijomis, nors tai, J.Oleko teigimu, jau būtų kraštutinis atvejis.
„Aš tikrai neturiu įgaliojimų kalbėti, nes daugiau dirbu su Seimo klausimais, bet, man atrodo, visi variantai yra galimi. Mums svarbu, kad dirbtų Seimas, funkcionuotų Vyriausybė ir šioje situacijoje nebūtų papildomų įtampų“, – tvirtino politikas.
„Šiuo metu, man atrodo, kad mūsų tie žmonės, kuriuos patvirtino prezidentas, jau yra paskirti, bent šiuo metu, aš manyčiau, kad toks variantas nėra pats priimtiniausias, bet ką gali žinoti, gyvenime visko atsitinka“, – pridūrė jis.
Be kita ko, R.Žemaitaitis pirmadienį tėškė, esą G.Nausėdos verdiktas – paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažeminimas.
„Aš tikrai taip nevertinu. Manau, kad nėra labai didelis malonumas, kada pateikti kandidatai yra nepatvirtinami, bet tokių dalykų tvirtinant Vyriausybę yra visada buvę, tai nėra pirmas atvejis. Mano supratimu, būtų geriau, jei premjerė ir prezidentas iš anksto pasiderintų tas kandidatūras ir jos būtų priimtos. Bet galbūt išryškėja nauja informacija, laukiama iš įvairių tarnybų informacijos ir gali būti, kad vienas kitas kandidatas nėra patvirtinamas.
Nemalonu turbūt ir pačiai premjerei, nemalonu ir juos siūliusiems, ir patiems žmonėms, bet gyvenimas nestovi vietoje, reikia žiūrėti į priekį“, – ragino J.Olekas.
