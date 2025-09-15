Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
M. Jablonskis apie atmestą jo kandidatūrą: ankstesni pasisakymai galėjo būti neteisingai įvertinti

2025 m. rugsėjo 15 d. 13:47
Marta Kraujelytė
Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ deleguoto advokato Mindaugo Jablonskio kandidatūrą į energetikos ministrus, pats kandidatas tikina padaręs viską, ką galėjęs. Jo manymu, šalies vadovo sprendimui neigiamą įtaką galėjo daryti ankstesni advokato pasisakymai energetikos tema.
„Vertinu sprendimą taip: Feci quod potui, faciant meliora potentes – tai lotyniška romėnų frazė, reiškianti „Aš padariau, ką galėjau, kas sugeba, tegul daro geriau“ ir įtikina prezidentą“, – raštu Eltai komentavo M. Jablonskis.
„Savo nuomonę Lietuvos energetiniais klausimais seniai ir reguliariai skelbiu viešai kaip energetikos teisės ekspertas, todėl mano ankstesni ir vieši pasisakymai galėjo būti neteisingai įvertinti“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą.
Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.
