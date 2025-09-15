Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius ir I. Ruginienė su „aušriečių“ frakcija aptars susidariusią situaciją

2025 m. rugsėjo 15 d. 18:52
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, jog prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų, koalicinė sutartis nustoja galioti, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius kartu su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susidariusią situaciją antradienį žada aptarti „aušriečių“ frakcijos posėdyje.
„Rytoj I. Ruginienė ir aš keliausiu į „Nemuno aušros“ frakciją (…) gyvai pasikalbėti (…) apie susidariusią situaciją, apie jų vertinimą situacijos ir apie tai, kaip būtų įmanoma išeiti iš šitos situacijos jei ne maksimaliai, tai bent jau taip, kad tenkintų koalicijos partnerius ir mes galėtume sėkmingai pradėti darbą, kitą savaitę patvirtinant Vyriausybės programą, prisiekiant Ministrų kabineto nariams ir judant į priekį“, – po pirmadienio vakarą vykusio valdybos posėdžio sakė LSDP pirmininkas M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.
Anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pareiškęs – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
