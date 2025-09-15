M. Sinkevičius sureagavo į R. Žemaitaičio grasinimus dėl koalicijos

„Nežinau, iš kur čia toks teksto suvokimas ir interpretacija. Turiu omenyje koalicijos sutartį. Nesu matęs tokio punkto, nors kelis kartus koalicijos sutartį skaičiau: kad prezidentui atmetus vieną, du ar daugiau teikiamų kandidatų, koalicijos sutartis netenka galios, nustoja galioti ar yra suspenduojama“, – naujienų portalui lrt.lt sakė M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad tai klaidingas traktavimas. Nemanau, kad čia reiktų spausti aliarmo mygtuką, reikia ramiai diskutuoti. Niekas nepasikeitė: koalicijos partneriai nepasikeitė, koalicijos programa, susitarimai dėl politinių postų – nepasikeitė. Tai aš manau, kad premjerė labai ramiai lauktų dviejų naujų kandidatūrų, kurias ir teiktų prezidentui. Tikiuosi, kad „Nemuno aušra“ tas kandidatūras, kaip įmanoma greičiau, pateiks“, – pridūrė jis.
Pasak LSDP pirmininko, R. Žemaitaičio reakcija į prezidento sprendimą veikiausiai yra pagrįsta emocijomis, o ne logika.
„Žinote, kartais ta pirminė žmogaus reakcija būna emocionali, nepagrįsta logika. Aš manau, kad tai pirminė reakcija. Noriu tikėti, kad po pietų emocijos atslūgs ir prasidės mąstymas, o ne emocijos ims viršų. Ir šiandien tikiuosi, kaip minimum, nuotoliniu būdu pasikalbėsime su partijos lyderiais Remigijumi Žemaitaičiu, Aurelijumi Veryga, manimi ir premjere, kaip turėtume išeit iš šios padėties“, – aiškino politikas.
„Bet dengtis prezidento sprendimu? Ne visai korektiška. Jeigu reikia priežasties išeiti iš koalicijos, tada taip ir traktuokime, kad „Nemuno aušra“ rado priežastį išeiti“, – akcentavo M. Sinkevičius.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į ministrus, juos į Vyriausybę delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis teigė, kad valdančiosios koalicijos nebėra.
Politiko teigimu, jeigu valdančiosios daugumos partneriai prašys „Nemuno aušros“ likti koalicijoje, į aplinkos ir energetikos ministrus bus teikiamos tik partinių Seime dirbančių „aušriečių“ pavardės.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Mindaugas SinkevičiusRemigijus ŽemaitaitisVyriausybė
