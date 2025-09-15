Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta 1 mln. eurų dronams Ukrainai

2025 m. rugsėjo 15 d. 10:25
Vasaros viduryje startavusi nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow“ inicijuota kampanija „Dronatronas“ surinko 1 mln. eurų Ukrainai skirtiems dronams ir jų priedams.
Per keletą mėnesių suriktos lėšos bus skirtos FPV, žvalgybiniams, naktinės žvalgybos, logistikos bei ilgojo nuotolio dronams, jų valdymo sistemoms ir priedams įsigyti bei pristatyti į fronto linijas.
„Kiekvienas šis dronas yra ne tik Ukrainos karių saugumas – tai ir mūsų visų saugumo garantas. Stipresnė Ukraina – saugesnė Lietuva ir Europa. Mūsų misija yra padėti ukrainiečiams kovoje su agresoriumi, bet kartu mes investuojame ir į Lietuvos saugumą – kuo ilgiau Ukraina laikysis, tuo mažiau realių grėsmių patirsime mes“, – pranešime sakė organizacijos direktorė Laura Paukštė.
Pasak organizacijos, prie „Dronatono“ prisijungė tūkstančiai pavienių žmonių, įmonių ir bendruomenių.
Per visą savo veiklos laikotarpį „Blue/Yellow“ Ukrainai jau pristatė daugiau kaip 5 tūkst. dronų ir kitą gyvybiškai svarbią įrangą.
dronaiparama UkrainaiBlue/Yellow
