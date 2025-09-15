Po R. Žemaitaičio pareiškimų apie koalicijos ateitį LSDP šaukia valdybos posėdį

„Pirmadienį LSDP valdyba renkasi į nuotolinį posėdį, kuriame bus aptariamas Vyriausybės formavimas. (…) Aptars visą susiklosčiusią situaciją“, – Eltai patvirtino socialdemokratų atstovas Andrius Grumadas.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į Ingos Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis Seime žurnalistams pareiškė, kad šalies vadovui nepatvirtinus „aušriečių“ teiktų kandidatų automatiškai nustoja galioti koalicinė sutartis.
„Jeigu Ministrų kabinetas nepasipildo „Nemuno aušros“ partijos nariais (…), koalicija automatiškai nutrūksta ir prasideda naujos koalicijos formavimas“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraMindaugas Sinkevičius
