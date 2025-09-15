Siūloma uždrausti į Lietuvą įvežti totalitarinius ir autoritarinius režimus propaguojančius kūrinius

Seimo konservatoriai Giedrė Balčytytė ir Vytautas Juozapaitis įregistravo tai numatančias įstatymo pataisas.
Jei Seimas pritartų siūlomiems pakeitimams, taip pat būtų draudžiama įvežti daiktus, kūrinius, leidinius, kuriais sąmoningai iškraipomi tarptautiniu mastu pripažinti istoriniai faktai, pateisinami ar neigiami šių režimų nusikaltimai, siekiama įtvirtinti tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant agresiją ar neteisėtą teritorijų aneksiją.
Šis draudimas nebus taikomas, kai įvežami archyviniai, muziejiniai kūriniai, taip pat ir kolekcionavimo tikslais.
„Draudimas nebus taikomas tais atvejais, kai tai įvežama teisėtais, visuomenės interesus atitinkančiais tikslais – mokslo, švietimo, meno, archyvinės, muziejinės, kolekcionavimo ar žurnalistinės veiklos vykdymui. Tokiu būdu užtikrinama, kad teisinis reguliavimas neapribotų tyrimų, kultūrinės veiklos ir visuomenės informavimo laisvės“, – dokumento aiškinamajame rašte sako projekto autoriai G. Balčytytė ir V. Juozapaitis.
Už tokių draudžiamų daiktų įvežimą į Lietuvą siūloma numatyti nuo 400 iki 800 eurų siekiančias baudas. Gyventojai, pakartotinai padarę administracinį nusižengimą, susilauktų nuo 500 iki 900 eurų siekiančios baudos.
Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims tai užtrauktų didesnes baudas – nuo 900 iki 1,4 tūkst. eurų. Antrą kartą nusižengus bauda būtų nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. eurų.
Taip pat už šį administracinį nusižengimą siūloma privalomai skirti uždraustų įvežti į Lietuvą daiktų, kūrinių, leidinių konfiskavimą.
Dabartinis Administracinių nusižengimų kodeksas, anot G. Balčytytės ir V. Juozapaičio, numato atsakomybę už nacistinių, komunistinių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimą ar demonstravimą, tačiau iš esmės jo nuostatos gali būti taikomos tik simboliams jau esantiems Lietuvos teritorijoje.
„Šiuo metu Lietuvoje nėra reguliavimo draudžiančio tokių simbolių patekimą ir gabenimą per šalies teritoriją. Muitinės departamentas neturi teisinių įrankių neįleisti autoritarinius ir totalitarinius režimus propaguojančių simbolių, leidinių ar kito tipo periodikos“, – sako projekto autoriai.
Jų nuomone, pasiūlyti teisės aktų pakeitimai – tai nacionalinio saugumo klausimas.
„Besitęsiant agresyviai Rusijos politikai, kuri pasireiškia ne tik kietosiose, bet ir minkštosiose priemonėse įtraukiant kultūrą, mokslą, ir medijas, tokių simbolių, ar leidinių, kurie pasižymi autoritarinių ar totalitarinių režimų propagavimu sklaidos Lietuvoje ribojimas yra nacionalinio saugumo interesas“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Siūloma, kad naujos nuostatos įsigaliotų nuo kitų metų.