Teismas tenkino G. Nausėdos skundą VRK

2025 m. rugsėjo 15 d. 16:11
Ingrida Steniulienė
Regionų administracinis teismas pirmadienį patenkino prezidento Gitano Nausėdos skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).
VRK buvo pripažinusi, kad prieš pat rinkimus vykęs G. Nausėdos dalyvavimas laidoje „Kitokie pasikalbėjimai“ yra paslėpta politinė reklama.
Teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
ELTA primena, kad šiemet sausį VRK nusprendė, jog pernai balandį Palangos koncertų salėje filmuota laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, bei renginio viešinimas yra laikytini paslėpta politine reklama.
Apie pastarąją laidą viešojoje erdvėje kelti klausimai dar pernai pavasarį – svarstyta, ar toks renginys nėra politinė reklama ir vieno kandidato propagavimas. Visgi, tuo metu Prezidentūros atstovai tvirtino, kad G. Nausėda laidoje dalyvaus ne kaip kandidatas į prezidentus, bet kaip pareigas einantis šalies vadovas, todėl „Kitokie pasikalbėjimai“ nebus politinės kampanijos dalimi.
Pernai gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai prezidento poste.
Gitanas NausėdaVyriausioji rinkimų komisija (VRK)prezidento rinkimai

