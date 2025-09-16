„Istorijoje taip nebuvo“: S. Skvernelis apie Vyriausybės dramas rėžė be užuolankų

Nors viešojoje erdvėje jau pasirodė svarstymų, jog ultimatumais besisvaidančių „aušriečių“ vietą koalicijoje visgi galėtų užimti iš ankstesnės koalicijos išprašyti demokratai, S.Skvernelis tikina, kad į tą pačią upę antrą kartą nebristų. Tiesa, sako, kad pokalbiams visada yra atviras.
„Aš esu ne tiltų, bet estakadų, kaip žinote, gerbėjas. Mes esame atviri viskam“, – tvirtino S.Skvernelis.
Savo ruožtu Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis įsitikinęs, kad įtampos dėl „Nemuno aušros“ ministrų ką tik suformuotoje koalicijoje greičiausiai nurims, bet neabejoja, kad R.Žemaitaitis koaliciją pagal savo muziką šokdins ir toliau.
Nesupranta, kuo kaltas prezidentas
Antradienio rytą Seime susiburta gesinti kilusio gaisro dėl dviejų „aušriečiams“ deleguotų ministerijų. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė dvi teiktas pavardes į aplinkos ir energetikos ministerijas.
R.Žemaitaitis ironiškai kalbėjo, kad prezidentui „Nemuno aušra“ galės atnešti visas partijoje esančių narių pavardes, ir šalies vadovas su kiekvienu galės asmeniškai susitikti. Dar anksčiau jis tikino, kad nepatvirtinus jo partijos atneštų kandidatų, koalicijos sutartis nutrūks.
„Jeigu bus dar dvi pavardės pateiktos, tai beliks 2798 kitos pavardės, kurias Remigijus turi sąraše ir kurias sakė, kad teiks iš partijos narių sąrašo.
Tai perspektyva, matome, yra labai gera – jeigu paskaičiuotume vidurkį, per dieną 2 pavardės iš sąrašo partijos narių, tai užtruksime turbūt iki Velykų“, – ironizavo S.Skvernelis, pabrėžęs, kad ministrų reikia dabar.
Nors jau pasigirdo pamąstymų, kad R.Žemaitaičiui išėjus iš koalicijos į žaidimą galėtų grįžti tie patys demokratai, buvęs Seimo vadovas įsitikinęs – antrą kartą į tą pačią upę nebristų.
„Du kartus? Neįmanoma į tą pačią upę du kartus įbristi. Nors pastą į tūbelę galima sustumti, tai gal ir į upę galima įbristi“, – juokėsi S.Skvernelis.
Pasak demokratų lyderio, suprantama, kad dvi „aušriečių“ deleguotų ministrų pavardes prezidentas atmetė turėdamas rimtų argumentų, tačiau nereikėtų pamiršti, kad G.Nausėda apskritai antrą kartą palaimino koaliciją, kurioje yra „Nemuno aušra“.
„Įvertinus tai, ką pasakė socdemų žvaigždės – ponia D.Šakalienė, premjerė, partijos pirmininkas – kad tas rizikos laipsnis sumažėjo per tuos aštuonis mėnesius, kyla natūralus klausimas R.Žemaitaičiui, kodėl partiniai ministrai negali būti ministrais? Mistika, bet gal jie dar nebandė partinių teikti – gal pateiks ir pažiūrėsime, kokia bus reakcija“, – aiškino S.Skvernelis.
Tačiau apskritai naujosios Vyriausybės formavimą demokratas vadina chaosu – bet ir tai esą per silpnas žodis.
„Chaosu nepavadinsi. Toks visiškas chaosas, persmelktas tam tikros tragikomedijos elementais. Taip negalima diskredituoti Vyriausybės, premjero institucijos, tokiu būdu formuojant Vyriausybę. Tai yra apgailėtina. Istorijoje nebuvo taip“, – kritikos negailėjo S.Skvernelis.
Tiesa, šalies vadovo kaltės jis čia tikina nematantis.
„O kuo prezidentas kaltas? Jis turi atsakomybę. Mes jau čia diskutuojame su įvairiais „konstitucinės teisės žinovais“, kurie baigę mediciną ar istoriją, bet apie Konstituciją labai drąsiai šneka, tai prezidentas turi prievolę – jo yra atsakomybė.
Jis nėra notaras, jis priimdamas sprendimą dėl ministro skyrimo prisiima atsakomybę lygiai tokią pačią kaip ministras pirmininkas, teikdamas tą kandidatūrą. Tai kodėl jis turėtų skirti bet ką? Tai nematau čia jokios prezidento kaltės. Prezidentas nekaltas – aplinka kalta“, – šmaikštavo S.Skvernelis.
Jo teigimu, niekas iš socialdemokratų viršūnių su pačiais demokratais kol kas nesusisiekė, tad buvęs Seimo pirmininkas daro išvadą, jog koalicija stabili.
„Miegu su telefonu, nepadedu ragelio, laukiu skambučio – niekas neskambina. Net paskambinu kolegoms iš partijos, sakau: ar veikia mano telefonas? Sako: veikia. Neskambino niekas.
Aš esu ne tiltų, bet estakadų, kaip žinote, gerbėjas. Mes esame atviri viskam. Mūsų partijos būstinė yra žinoma, kur, jeigu reikės – ateisime, priimsime bet ką, kas nori pasikalbėti. Mes suprantame atsakomybę.
Paramos formos gali būti įvairios – galima nebristi į upę abiem kojomis, bet vieną koją įkišti ir paremti kažkaip kažką, jeigu reikia. Bet kol kas tokios paramos nereikia – matome, kad yra tvirta koalicija su tvirtais partneriais ir linkime sėkmės“, – sakė S.Skvernelis.
Jau mato dvigubus socialdemokratų standartus
Demokratų frakcijos seniūnas L.Kukuraitis, paklaustas, ar yra bent teorinis variantas, kad demokratai galėtų grįžti į koaliciją, jei R.Žemaitaitis trenktų durimis, tvirtino, kad kamuoliukas yra tik vienose rankose.
„Matote, visoje šioje kadencijoje sprendimus priiminėja socialdemokratai. Mes suprantame, kad kol jie nepadarys sprendimų su mumis kalbėtis, tol praktiškai nėra jokių galimybių ar net prielaidų, kad kažkas keisis.
Iš principo socialdemokratai turi apsispręsti, ko jie nori ir kaip jie nori dirbti, ir kalbėtis. Dėl to mes visiškai realiai svarstome, suprasdami, kad šiuo metu pasirašyta koalicinė sutartis irgi įpareigoja tęsti Vyriausybės formavimus, ją tinkamai suformuoti ir pradėti darbus“, – kalbėjo L.Kukuraitis.
Todėl, pasak politiko, greičiausiai dabartiniai koalicijos partneriai susitars ir suras būdų, kaip išspręsti bėdas ir „atsitraukti nuo savo šantažų ir išsakytų ribų“.
„Tai mes frakcijoje esame gana realistinės nuotaikos, kad mes daugiau esame kaip tokia viešumoje minima jų tarpusavio derybinė priemonė, koziris ar dar kažkas, tam tikra derybinė korta, kuria mes iš tikrųjų realiai nesame.
Čia tokie derybinės retorikos dalykai tarp socialdemokratų ir „Nemuno aušros“, – spėjo L.Kukuraitis.
Ar tiltai tarp demokratų ir socialdemokratų tikrai sudeginti? Pasak parlamentaro, jeigu yra valios, tiltus galima ir atstatyti.
„Sakyčiau, tai, kad buvo apsispręsta su mumis nesiderėti dėl koalicijos, buvo tam tikras (tiltų sudeginimas, – Lrytas). Normalu, kad buvome koalicijoje, o dabar buvo nuspręsta iš LSDP pusės, kad mes joje nebebūsime. Tai iš socialdemokratų yra aiškus žingsnis sugriauti tuos tiltus, kurie buvo statomi praėjusioje Vyriausybėje visus tuos devynis mėnesius.
Visi tiltai atstatomi, jeigu yra valios, tai kol kas socialdemokratų rankoje visada yra kamuoliukas spręsti, su kuo ir kaip jie dirba. Iš savo pusės jie tuos tiltus yra pagriovę, iš savo pusės jie gali juos ir atstatyti – viskas yra jų rankose, turint 52 vietas Seime“, – aiškino L.Kukuraitis.
Tiesa, pasak jo, akivaizdu, kad socialdemokratai jau taiko dvigubus standartus, toleruodami R.Žemaitaičio elgesį ir šantažą, lyginant su demokratų buvimu koalicijoje.
„Kai mes išsakydavome tam tikras pozicijas, kurios tikrai pagrįstos ir visuomenei suprantamos, jos buvo vertinamos kaip ultimatumai. Šiuo atveju jau net nebe ultimatumais, o šantažais yra vadinama, bet tas yra toleruojama ir čia turbūt tam tikro nuoseklumo socialdemokratams pritrūksta.
Kuo tai baigsis – man atrodo, tai nesibaigs, turint R.Žemaitaičio ir „Nemuno aušros“ įtaką Seime“, – kalbėjo L.Kukuraitis.
„Jis tiesiogiai čia ir dabar priima sprendimus, lyginant su kitomis politinėmis bendruomenėmis, kurios turi daug ką derinti arba su Briuseliu, arba su Jonava, ar su savo partijų valdymo organais.
Šia prasme R.Žemaitaitis yra kaip žuvis vandenyje ir tas vanduo jam palankus visą Seimą ir net valstybę šokdinti pagal jo grojamą muziką“, – sakė demokratas.
