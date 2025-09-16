Apdovanojimai „Įvairiaspalvis Vilnius“ – balsuokite ir išrinkite verčiausius

Nuo šiandien iki spalio 6 dienos portale Lrytas vyksta balsavimas, kuriame kviečiame išrinkti labiausiai nusipelniusius žmones, bendruomenes ir iniciatyvas, prisidedančias prie atviro, įtraukaus ir daugiakultūrio Vilniaus kūrimo.
Vilnius garsėja savo įvairove, tačiau svarbu, kad šį bruožą lydėtų matomumas, pripažinimas ir bendruomenių įtraukimas į viešąjį gyvenimą. Apdovanojimų tikslas – įvertinti tuos, kurie padeda kurti vieningesnę, atviresnę ir draugiškesnę visuomenę.
Kviečiame balsuoti šiose kategorijose:
- Metų iniciatyva. Už renginį, akciją ar projektą, skatinusį integraciją ar pilietiškumą.
- Metų balsas. Žiniasklaidos atstovas ar visuomenininkas, atstovaujantis įvairioms bendruomenėms.
- Metų bendruomenė. Ryškiausia, aktyviausia tautinė ar vietos bendruomenė.
- Metų politikas. Kuriam rūpi tautinės mažumos – savivaldos ar nacionalinės politikos atstovas.
- Metų ambasadorius. NVO, institucija ar lyderis, vienijantis žmones ir idėjas.
Balsavimo laikotarpis: 2025 m. rugsėjo 16 d. – spalio 6 d. 23:59 val.
Balsuoti galima portale šiame puslapyje Įvairiaspalvis Vilnius.
Apdovanojimai
Laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti Lrytas rengiamos konferencijos „Saugumo kodas“ metu. Ši konferencija – svarbus dialogo tarp bendruomenių, politikų, žiniasklaidos ir institucijų renginys.
„Įvairiaspalvis Vilnius“ – tai ne tik apdovanojimai, bet ir kvietimas kurti miestą, kuriame kiekvienas gyventojas jaučiasi matomas ir vertinamas. Kviečiame visus – nuo bendruomenių atstovų iki pavienių gyventojų – aktyviai įsitraukt ir balsuoti.
Iniciatyvos partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
Portalas Lrytas antrą kartą rengia didžiausią šalyje saugumo konferenciją „Saugumo kodas“, kurios tikslas – atsakyti į klausimą, ką reiškia būti saugiam šiandienos kontekste – tiek valstybės, tiek kiekvieno piliečio lygmeniu. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, bet registracija būtina, kadangi vietų skaičių ribotas.
Lrytas.ltTautinių mažumų departamentasVilniaus miesto savivaldybė
