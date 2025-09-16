G. Nausėda: Rūdninkų karinio miestelio statybos vyksta pagal planą

„Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbai vyksta pagal planą, galima sakyti, net keliais mėnesiais aplenkiant planą. Iki 2027-ųjų pabaigos turi pasirodyti visi kritinės infrastruktūros objektai ir galbūt (…) tam tikri mokymo infrastruktūros elementai gali būti pastatyti šiek tiek vėliau“, – žurnalistams antradienį lankydamasis Rūdninkuose kalbėjo jis.
„Mes savo įsipareigojimus sąjungininkams vykdome ir mes esame pasirengę pabaigti darbus nustatytu laiku“, – pridūrė šalies vadovas.
G. Nausėda pažymėjo, kad karinio miestelio statyboms Lietuva turi „labai aiškius reikalavimus“ iš sąjungininkės Vokietijos, kuri naujajame objekte planuoja įkurti brigadą, o projektą vystančios bendrovės tai įvertina.
„Šitas poligonas bus išskirtinis tuo, kad vienu metu galima bus vykdyti šaudymo pratybas ir vykdyti manevravimą tuo pačiu metu, netrukdant vieni kitiems“, – aiškino prezidentas.
Pirmąjį Rūdninkų miestelio projekto etapą vysto bendrovė „Eika Construction“, jį planuojama baigti pusmečiu anksčiau.
170 hektarų plote išsidėsčiusi karinė bazė įsikurs Rūdninkuose, esančiuose maždaug už 23 km į pietus nuo Vilniaus ir už 35 km nuo sienos su Baltarusija.
Bazėje įsikurs iki 4 tūkst. karių ir civilių, įskaitant infrastruktūrą, skirtą aptarnauti Vokietijos brigadą, kurią sudarys iki 500 darbuotojų.
Antrojo Rūdninkų bazės statybų etapo darbus planuojama pradėti 2026 m., o bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
Iš viso Rūdninkų karinio miestelio projektas kainuos apie 1,2 mlrd. eurų.
ELTA primena, kad Berlynas dar 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuojama, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
Nuolatinė Vokietijos brigados dislokacijos vieta numatyta Rūdninkų kariniame poligone ir Rukloje.
