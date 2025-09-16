Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Į posėdį renkasi „Nemuno aušros“ frakcija: aptars koalicijoje kilusias įtampas

2025 m. rugsėjo 16 d. 07:04
Austėja Paulauskaitė
Prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus į ministrus deleguotų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras, antradienio rytą posėdžiausianti „Nemuno aušros“ frakcija aptars koalicijoje kilusias įtampas.
Kaip Eltai sakė frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius, posėdžio metu Seimo nariai ketina spręsti, kada šaukti partijos valdybą, turinčią priimti sprendimą dėl tolimesnių „Nemuno aušros“ žingsnių.
Anksčiau R. Puchovičius Eltai sakė, jog prieš valdybai priimant atitinkamą sprendimą, būtina sužinoti, kodėl prezidentas atmetė jam teiktas kandidatūras.
„Lauksim turbūt pirmininko skambučio, valdyboje kažką spręsim. Manau, nėra, ko stresuoti. Reikia sužinoti, kodėl atmetė (kandidatus – ELTA), kokia atmetimo priežastis – tada ir žiūrėsime. Gal iš tikrųjų mes kažko nežinome“, – pirmadienį Eltai sakė parlamentaras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.
Anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pareiškęs – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
