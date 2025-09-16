Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
LK: pratybose „Inžinierių griausmas“ treniruojasi daugiau nei 900 karo inžinierių

2025 m. rugsėjo 16 d. 15:53
​Praėjusią savaitę prasidėjusiose pratybose „Inžinierių griausmas 2025“ dalyvauja daugiau nei 900 karo inžinierių iš Lietuvos ir devynių kitų NATO valstybių, praneša Lietuvos kariuomenė.
Skelbiama, jog iki penktadienio vyksiančiose lauko taktikos pratybose dalyvaujantys kariai treniruojasi atlikti įvairias inžinerinės paramos užduotis – įrengti sprogstamąsias ir nesprogstamąsias kliūtis, blokuoti kelius, apsaugoti pajėgas nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo bei teikti kitą paramą manevriniams pėstininkų vienetams.
„Šių mokymų tikslas – gerinti Lietuvos ir sąjungininkų karo inžinerijos vienetų tarpusavio sąveiką ir kartu treniruotis remti gynybos užduotis atliekančius pėstininkus“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje, Vilniuje, Kaune ir Rūdninkuose vykstantys mokymai yra dalis Lietuvoje vykstančių pratybų „Perkūno Griausmas 2025“, kuriose rugsėjo–spalio mėnesiais iš viso treniruosis apie 17 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų karių.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
