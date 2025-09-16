Po aštrių V. P. Andriukaičio pareiškimų apie G. Nausėdą – prezidento patarėjo reakcija

„Ar prezidentas kažkaip pažeidžia Konstituciją? (...) Visokių pareiškimų skamba labai daug, bet Konstitucijoje yra numatytas vienas svarbiausių – tai atsakingo valdymo principas“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas.
„Tai galioja visoms valdžios šakoms ir tas atsakingo valdymo principas eina per daugelį Konstitucinio Teismo išaiškinimų. Nežiūrėjus dėti parašą, tvirtinti ministrus, nekalbant su jais, nerenkant informacijos, (...), nes pateikė kažkokia partija, frakcija ar dar kažkas – tikrai kertasi su atsakingu valdymu. Taip negali būti ir taip nebus“, – sakė jis.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas V. P. Andriukaitis naujienų portalui Lrytas teigė manantis, jog netvirtindamas „aušriečių“ deleguojamų ministrų G. Nausėda viršija savo įgaliojimus – esą tokie šalies vadovo sprendimai prasilenkia su Konstitucija ir politine logika.
„Negi iš tiesų prezidento užduotis yra provokuoti vyriausybines krizes? Nėra tokios užduoties. „Nemuno aušros“ frakcija Seime gali svarstyti pačius įvairiausius sprendimus, bet iš tiesų yra tam tikras konstitucinis barjeras, kurio neturėtų peržengti nei vienas konstitucinio proceso dalyvis – nei prezidentas, nei Seimas, nei Vyriausybė. Tai aš šiuo atveju nesuprantu prezidento veiksmų kitaip kaip asmeninės ambicijos ir tam tikro intereso ginti kažkokį vieną, nežinau, kokiais būdais su juo susijusį asmenį, kai prezidentas nėra Vyriausybės narys ir negali juo būti“, – Lrytas aiškino V.P.Andriukaitis, keliantis klausimą ir dėl to, kokį pavyzdį G.Nausėda rodo kitiems piliečiams.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Vytenis Povilas AndriukaitisGitanas NausėdaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių