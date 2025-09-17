„Aušriečių“ kandidatų į ministrus nesulaukusi I. Ruginienė: mano kantrybė senka

„Negaliu pasakyti, buvo man pažadėta iki 16 val. pateikti du žmones. Žinome, kad aplinkos ir energetikos ministerijos dar vis nesulaukė kandidatų. Iki 16 val. man šios pavardės nebuvo pateiktos“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Mano kantrybė senka ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, matyt, reikia kažkada pasakyti „jau gana“.
Vis dėlto, kalbame apie valstybę ir labai svarbius valstybinius sprendimus. Ir tas toks elgesys, kuomet yra pažadama ir nėra pateikiama, atrodo keistas. Jeigu reikia tam daugiau laiko, tai reikia atvirai ir pasakyti“, – pažymėjo ji.
Susitiks su S. Skverneliu: susitarė išgerti kavos
Tiesa, politikė patvirtino trečiadienį susitiksianti su buvusiu Seimo pirmininku, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu. Tačiau I. Ruginienė nurodo, kad su buvusiu koalicijos partneriu „susitarė išgerti kavos“.
„Tikrai su buvusiu premjeru aš, kaip būsima premjerė, turėsiu apie ką pasišnekėti“, – dėstė ji, paklausta, apie ką ketina kalbėti su S. Skverneliu.
„Dar neįvyko pokalbis, negaliu atsakyti, koks bus turinys“, – teigė socialdemokratė, paklausta, ar nebus kalbama apie galimą darbą koalicijoje.
I. Ruginienė neatsakė ir kas buvo šio susitikimo iniciatorius.
„Tegul istorija nutyli“, – tepasakė paskirtoji premjerė.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
