„Čekiukų“ skandalo epicentre atsidūręs E. Sabutis: „Nesijaučiu kaltas“

„Turėsime frakcijos posėdį, tai aptarsime. Aš išsakysiu savo nuomonę, ji nesiskiria nuo to, ką aš anksčiau sakiau. Nesijaučiu kaltas, bet atsakomybės nesikratysiu“, – žurnalistams prie Vyriausybės teigė E. Sabutis.
„Bent jau iki šios sekundės mano mąstymas buvo toks, kad nesikratydamas aš galiu atsisakyti. Aš būčiau už supaprastintą variantą“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad rugpjūtį generalinė prokurorė N. Grunskienė išsiuntė kreipimusis į Seimą dėl parlamentarų socdemo Tomo Martinaičio, partijos „Nemuno aušra“ atstovo Sauliaus Bucevičiaus ir dar vieno socialdemokrato, buvusio susisiekimo ministro E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Šis klausimas įtrauktas į ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę.
Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad buvęs susisiekimo ministras E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
