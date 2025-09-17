Dėl galimai įskridusio drono aiškintis pakviestas kariuomenės vadas atsakė, kodėl kilo naikintuvai

Praėjusią savaitę, rugsėjo 10 dieną, reaguodami į gautus signalus, NATO oro policijos naikintuvai kilo tris kartus, tačiau kariuomenės atstovai teigė, kad jokie objektai nebuvo įskridę.
Buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis viešai iškėlė klausimą, ar krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė nuo visuomenės neslepia informacijos.
Trečiadienį po NSGK posėdžio Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras aiškino, kad naikintuvai buvo keliami dėl padidėjusio visuomenės jautrumo.
„Mūsų oro gynyba veikia. Žinodami, koks yra per „Zapad“ yra žmonių jautrumas, mes keletą kartų pakėlėme naikintuvus į neatpažintus objektus. Manau, kad tai dabar yra natūrali praktika vien dėl to, kad geriau padaryti daugiau negu padaryti mažiau.
Naikintuvų pakėlimas jokiu būdu nereiškia, kad būtinai vaikomės taikinį. Taip, tai yra identifikavimas, budrumo lygio išlaikymas, bet tuo pačiu šiek tiek persiduoda ta emocija, kad visuomenė yra įsiaudrinusi, ir mes, kaip kariuomenė, turime padaryti viską ir panaudoti visas priemones, kurios reikalingos, kad apsaugotume savo žmones“, – aiškino R.Vaikšnoras.
R.Vaikšnoras nurodė, kad kariuomenė turi radarus, kuriuose matomi tam tikri objektai, bet tų objektų identifikavimui reikalinga papildoma sensorika – tam ir buvo pakelti naikintuvai.
„Tam, kad galėtume būti tikri, kad tai yra pažeidėjas, grėsmė, tam reikalingas ir vizualus kontaktas, ir patvirtinimas nuo žemės. (...) Turime būti tikri, kad jeigu paleisime raketą, nenumušime oro baliono, žemai skrendančio lėktuvėlio ar pasimetusio, nesusipratusio žmogaus, kuris ten atsidūrė“, – aiškino kariuomenės vadas.
Paprašytas įvardyti, kas buvo tie neatpažinti objektai, kurių identifikuoti kilo naikintuvai, R.Vaikšnoras teigė negalintis atsakyti.
„Negalime atsakyti, nes jie buvo neatpažinti objektai, kurie eigoje nepasitvirtino – tai galėjo būti ir meteorologiniai reiškiniai, paukščių pulkai migruojantys ir visi kitokie dalykai“, – vardijo jis.
L.Kasčiūnas: interpretuokite
Tuo metu NSGK vicepirmininkas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas, paklaustas, ar jį įtikino posėdžio metu išgirsti argumentai, kad jokio oro erdvės pažeidimo iš tiesų nebuvo, teigė galintis komentuoti tokią informaciją, kokią gauna.
„Mūsų institucijos neturi duomenų, kad būtų oro erdvės pažeidimas. Turime pasitikėti kariuomene, ką ji pasako. Tokių duomenų aš irgi neturiu. Kodėl jų nėra? Ar dėl to, kad mes tiesiog neturime kol kas gebėjimų to padaryti (pamatyti – Lrytas), o gal jų tikrai nėra, tai tas klausimas yra atviras“, – kalbėjo L.Kasčiūnas.
Paprašytas patikslinti, ar būtų galima aiškiai atsakyti, kad tikrai jokie objektai nebuvo įskridę, parlamentaras pakartojo, kad duomenų nėra.
„Nėra duomenų. O jau interpretuokite“, – atsakė jis.
Politikas taip pat paaiškino, kad turimi radarai gali identifikuoti objektus tam tikrame aukštyje, tačiau juos mato kaip tašką, todėl turi būti vizualus įvertinimas, keliami naikintuvai.
Vokietijos leidinys „Bild“, pranešęs apie į Lietuvą įskridusius dronus, rėmėsi savo šaltiniais NATO aljanse.
Tačiau L.Kasčiūnas taip pat tikino neturintis informacijos, ar Lietuvos kariuomenė kreipėsi į sąjungininkus su klausimu, ar šie, turėdami daugiau technologinių galimybių, matė ką nors daugiau negu Lietuvos tarnybos.
