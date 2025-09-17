G. Nausėda: antrinės sankcijos rusiškų dujų ir naftos pirkėjoms būtų šūvis į dešimtuką

„Mūsų sankcijos gal ir buvo efektyvios, aš neneigiu šito, aš kalbu apie Europos Sąjungos sankcijas, bet jų silpnoji vieta visada būna antrinis efektas ir valstybės, kurios padeda apeiti tas sankcijas. Todėl taikymas sankcijų antrinių būtų tikrai šūvis į dešimtuką“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Nausėda.
Jis tikino palaikantis JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimus NATO sąjungininkėms įvesti antrinius muitus pagrindinėms Rusijos energijos išteklių pirkėjoms – Kinijai ir Indijai.
„Labai pritariu tam, nes mes visą laiką, visuose ES forumuose sakome, kad tai yra be galo nenuoseklu, jeigu vienos valstybės, tokios kaip Lietuva, sugebėjo atsisakyti bet kokių energetinių išteklių praėjus 2 mėnesiams nuo karo Ukrainoje pradžios, dabar eina ketvirtieji karo metai ir vis dar atsiranda valstybių ES, kurios negali išspręsti šitos problemos“, – tikino prezidentas.
G. Nausėda taip pat sąžininga vadina JAV prezidento sąjungininkėms iškeltą sąlygą tolimesnes sankcijas Rusijai įvesti tik valstybėms nustojus pirkti rusišką naftą ir dujas.
Kaip skelbė „Politico“, 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą ES turėjo pristatyti šį trečiadienį, tačiau klausimas išimtas iš ES šalių nuolatinių atstovų susitikimo darbotvarkės.
„Kiek man žinoma, (…) Europos Sąjunga tiesiog pasiėmė minutės pertraukėlę, kad šį 19-ąjį sankcijų paketą padaryti dar efektyvesniu ir suderinti su JAV pasiūlymais“, – pridūrė G. Nausėda.
Kaip trečiadienį po pokalbio su JAV prezidentu teigė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, bendrija sieks greičiau nutraukti bet kokį naftos ir dujų importą iš Rusijos į Europą.
Dabartiniame birželį parengtame plane numatyta rusiškų dujų importą visiškai nutraukti tik nuo 2028 m.
