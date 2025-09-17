G. Nausėda neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Lietuvoje nukritusį droną

„Pastaruoju metu viešojoje erdvėje matau daug neteisingos informacijos, gandų platinimo. Šviežiausias pavyzdys – vakarykštė informacija, (paskelbta – ELTA) neva remiantis patikimais šaltiniais. Vienas iš (…) informacijos kanalų pasakė, kad į Lietuvą įskridęs dronas buvo specialiai atsiųstas iš Baltarusijos“, – žurnalistams trečiadienį sakė prezidentas.
„Jeigu kalbame apie droną, kuris buvo rugpjūčio mėnesį, ir kuris čia sukėlė nemenką ažiotažą, kadangi šalia buvo sprogstamoji medžiaga, aš turiu patikimos ir techniškai įrodytos informacijos, kad tai buvo Rusijos dronas, paleistas į Ukrainą ir dėl antidroninių priemonių pritaikymo nukrypęs nuo kurso“, – pridūrė G. Nausėda.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį naujienų portalas „Delfi“, remdamasis savo šaltinių informacija, paskelbė, jog liepos pabaigoje į Lietuvą įskridęs dronas su sprogstamuoju užtaisu buvo paleistas iš Baltarusijos.
Tiesa, vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) nurodė, kad turimais duomenimis, vasarą šalies oro erdvę kirtę bepiločiai Rusijos buvo paleisti į Ukrainą, o Lietuvoje atsidūrė neplanuotai.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
