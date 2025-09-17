Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienei – pirma gera visuomenės žinia

2025 m. rugsėjo 17 d. 07:22
Pusė šalies gyventojų teigiamai vertina paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę, rodo LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa.
Daugiau nuotraukų (3)
Remiantis tyrimo rezultatais, 49 proc. gyventojų I. Ruginienės tapimą ministre pirmininke vertina teigiamai.
Palankiai apie naująją premjerę daugiausia atsiliepia 50–64 metų gyventojai, kaimiškose vietovėse gyvenantys asmenys, taip pat darbininkai, ūkininkai bei kairiųjų pažiūrų gyventojai.
Tuo metu neigiamai naująją premjerę vertina trys iš dešimties gyventojų (31 proc.) gyventojų. Daugiausia tai vyrai, 30–49 metų amžiaus gyventojai, didmiesčių gyventojai, vadovaujančias pareigas einantys asmenys, bedarbiai bei dešiniųjų pažiūrų gyventojai.
Penktadalis (20 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų sako neturintys nuomonės šiuo klausimu. Tai – jaunimas iki 30 metų, pensininkai, taip pat regionų bei mažesnes pajamas gaunantys gyventojai.
Bendrovė „Baltijos tyrimai“ visuomenės apklausą atliko šių metų rugpjūčio 21–rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu buvo apklausti 1 006 pilnamečiai Lietuvos gyventojai.
Apklausos paklaida neviršija 3,1 proc.
Inga RuginienėVyriausybėpremjerė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.