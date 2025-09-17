I. Ruginienei – pirma gera visuomenės žinia

Remiantis tyrimo rezultatais, 49 proc. gyventojų I. Ruginienės tapimą ministre pirmininke vertina teigiamai.
Palankiai apie naująją premjerę daugiausia atsiliepia 50–64 metų gyventojai, kaimiškose vietovėse gyvenantys asmenys, taip pat darbininkai, ūkininkai bei kairiųjų pažiūrų gyventojai.
Tuo metu neigiamai naująją premjerę vertina trys iš dešimties gyventojų (31 proc.) gyventojų. Daugiausia tai vyrai, 30–49 metų amžiaus gyventojai, didmiesčių gyventojai, vadovaujančias pareigas einantys asmenys, bedarbiai bei dešiniųjų pažiūrų gyventojai.
Penktadalis (20 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų sako neturintys nuomonės šiuo klausimu. Tai – jaunimas iki 30 metų, pensininkai, taip pat regionų bei mažesnes pajamas gaunantys gyventojai.
Bendrovė „Baltijos tyrimai“ visuomenės apklausą atliko šių metų rugpjūčio 21–rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu buvo apklausti 1 006 pilnamečiai Lietuvos gyventojai.
Apklausos paklaida neviršija 3,1 proc.
Inga Ruginienė
