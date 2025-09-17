Iš J. Oleko – kritika G. Nausėdai: „Negali būti diskriminuojami“

„Dalyvavimas politinės partijos veikloje neturėtų būti kažkoks minuso ženklas, kad žmogus negalėtų užimti vienų ar kitų pareigų. Negali būti diskriminuojami partiniai ir nepartiniai žmonės. Bet konkrečiu atveju, man atrodo, svarbiau yra žmogaus kompetencija, pasiruošimas, nes ministro darbas nėra toks paprastas, lengvas“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
„Aš manyčiau, kad taip“, – tikino jis, pasiteiravus, ar šalies vadovas turėtų labiau vertinti kandidatų pasirengimą ir žinias, o ne priklausymą „Nemuno aušrai“.
Taip jis kalbėjo paklaustas apie socdemų gretose pasigirstančius pareiškimus, jog „Nemuno aušrai“ partinių ministrų filtrą taikantis G. Nausėda viršija savo įgaliojimus.
J. Olekas pripažino, kad iš Prezidentūros norėtųsi girdėti aiškesnius argumentus, kodėl buvo atmesti „aušriečių“ teikti kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus.
„Kur čia ta riba, ji turbūt nėra labai aiški – kur yra politinė prezidento įtaka, ar jis gali vienaip ar kitaip (daryti įtaką – ELTA). Tų aiškesnių motyvų, kodėl žmogus priimamas arba ne, man atrodo, būtų geriau turėti. Bet kol kas bandome tą išspręsti diskusijose“, – kalbėjo Seimo vadovas.
Antradienį planuojama Vyriausybės priesaika
Tuo metu klausiamas apie naujausius koalicijos partnerio „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus, jog partija gali teikti tuos pačius kandidatus į ministrus, J. Olekas teigė, jog valdančiosios daugumos gretose tęsiasi diskusijos dėl Vyriausybės formavimo.
„Turbūt ieškoma kažkokio bendro sutarimo. Nežinau, ar būtent toks variantas (...). Mes čia, Seime, dirbame su koalicijos partneriais, aptariame tuos atsakomybių pasidalijimus Seime. Ir kol kas man atrodo, kad tas tarimasis mūsų Seime vyksta pakankamai sklandžiai. Mes jį pratęsime“, – dėstė jis.
„Aš manau, kad ir ministrė pirmininkė su koalicijos partneriais suras tinkamus žmones, kurie galėtų prisijungti prie Vyriausybės veiklos, ir galėtume darbuotis. Tas procesas vyksta. Kol mes turime planą antradienį turėti Vyriausybės priesaiką ir Vyriausybės programos tvirtinimą. Tai didelių pasikeitimų kol kas nėra. O kaip bus ateityje – pamatysime“, – aiškino J. Olekas.
Pasak parlamento pirmininko, viliamasi, kad antradienį naujus kandidatus pateikti žadėję „aušriečiai“ tai padarys dar šiandien.
„Tikiuosi, jeigu vakar nepavyko vakare to padaryti, tai šiandien vienas ar kitas variantas turėtų būti pasiūlytas“, – kalbėjo J. Olekas, patikindamas, kad valstybė neliks be Vyriausybės.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Gitanas Nausėda
