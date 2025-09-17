Lrytas Premium prenumerata tik
Opozicija neatmeta galimybės D. Šakalienę kviesti į Seimo tribūną: nori išgirsti pasiaiškinimus

2025 m. rugsėjo 17 d. 13:27
Seimo opozicijos atstovai, nesulaukę krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės apsilankymo frakcijose, neatmeta galimybės ją kviesti pasiaiškinti ir į Seimo tribūną, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Šiek tiek apsitarėme su Viktorija (Čmilyte-Nielsen – ELTA), kad jeigu mes tikrai neprisikviesime ministrės į frakcijas (…), rinksime parašus ir kviesime ją į Seimo posėdžių salę atsakyti į klausimus. O klausimai yra įvairūs – visą vasarą ėjome nuo epizodo prie epizodo“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
„Visa istorija su karinės žvalgybos vado atleidimu (…), keisti braziliškų lėktuvų įsigijimai (…), neužtikrintumas, komunikuojant dėl situacijų dėl oro erdvės pažeidimų, ir daug daug kitų dalykų“, – pažymėjo jis.
Konservatorių lyderio teigimu, jei ministrės atsakymai parlamentarų neįtikins, opozicija neatmeta galimybės imtis ir interpeliacijos organizavimo. Tiesa, pasak L. Kasčiūno, situaciją pirmiausia turėtų įvertinti patys socialdemokratai, D. Šakalienę delegavę į ministres.
„Jeigu atsakymai neįtikins, kai mes išsikviesime ministrę į Seimo posėdžių salę, tada gali būti visokiausių iniciatyvų“, – kalbėjo parlamentaras.
„Dar yra laiko persigalvoti ir valdantiesiems, ir socialdemokratams, nes atrodo, kad tos istorijos nesibaigs“, – akcentavo politikas.
