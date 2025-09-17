Po G. Nausėdos žodžių – įtūžusio R. Žemaitaičio skambutis M. Sinkevičiui, bet senka ir „socdemų“ kantrybė

R.Žemaitaitis specialiai tampo „socdemų“ nervus, nes šie buvo pasakę, kad nori Vyriausybės formavimą užbaigti iki penktadienio. „Aušrietis“ sau ramiai aiškina, kad kandidatus pateiks galbūt jau tik kitą savaitę.
Tokie žaidimai tiesiog įsiutino socialdemokratus. Jei kandidatai būtų pateikti tik pirmadienį, iki antradienio jie gali nespėti susitikti ne tik su I.Ruginiene, bet ir prezidentu Gitanu Nausėda, o ir tarnybos nespės patikrinti informacijos apie juos.
O jau antradienį Seime numatytas balsavimas dėl Vyriausybės programos.
R.Žemaitaitis testuoja ir G.Nausėdos žodžio ribas. Jis tvirtina dabar ketinantis teikti partinius kandidatus, nors žino, kad tokių prezidentas neskirs. O jei neskirs, sako palinkėsiantis I.Ruginienei bei „socdemams“ sėkmės ir išeisiantis iš koalicijos.
Dėl tokios neeilinės situacijos trečiadienį socialdemokratai šaukė skubų partijos valdybos posėdį. Tartasi, ką daryti toliau. Tarp variantų nuskambėjo ir galimybė susigrąžinti Sauliaus Skvernelio demokratus.
Žinoma, toks scenarijus būtų labai nepalankus valdžią ir taip sunkiai antrąkart suklijavusiems socialdemokratams. Bet mažumos Vyriausybė skamba dar blogiau.
Socialdemokratai dabar bando tiek G.Nausėdai, tiek R.Žemaitaičiui įrodyti, kad jų užsispyrimas kenkia valstybei, kažkuriai pusei vis tiek reikės nusileisti, daryti kompromisus.
Išeities toliau ieško socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Trečiadienį jam vėl teko iš Jonavos vykti į Vilnių. Politikas lankosi Seime, kur su bendražygiais ir koalicijos partneriais bando išeiti iš santykių krizės.
Prieš nuskubėdamas į Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinetą, kur jo jau laukė Remigijus Žemaitaitis, Robertas Puchovičius, Aušrinė Norkienė, Ligita Girskienė, Robertas Kaunas ir Rita Tamašunienė, M.Sinkevičius stabtelėjo prie žurnalistų.
„Socdemas“ nurodė dar turintis vilties, kad kandidatūrų iš „Nemuno aušros“ pavyks sulaukti dar trečiadienį, nors gaunami signalai nieko gero nežada.
„Mes frakcijoje kalbėjome, kad vakar iki vakaro pateiks, tai neįvyko. Dabar turėsime susitikimą pas Seimo pirmininką ir su „Nemuno aušros“ atstovais, ir su Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovais, ir pasikalbėsime, kiek dar visi kartu galime vieni kitų laukti“, – tvirtino jis.
„Laikas bėga, aiškumo nedaugėja. Dabar paskutinė informacija, kurią aš turiu, kad R.Žemaitaitis yra pažadėjęs kandidatūras pateikti pirmadienį“, – sakė politikas.
M.Sinkevičius atrodė pavargęs ir įpykęs, nors tikino esąs kantrus žmogus.
„Mes kol kas esame kantrūs, nesimėtome, gerbiame partnerius, duodame jiems laiko, bet įtampa šiek tiek auga, nerimas auga. Ne dėl Vyriausybės, ministrų, padėties, bet bendrai valstybėje mes šiek tiek užsižaidėme“, – pripažino jis.
Lrytas žiniomis, antradienį vakare jis sulaukė R.Žemaitaičio skambučio, kurio metu šis ir pranešė, kad kandidatų nebus, liejo įtūžį ant G.Nausėdos.
„Aušriečio“ pasipiktinimą sukėlė vakare nuskambėjęs prezidento komentaras, kad prekyba prabangiais automobiliais ir kebabų frančizė nėra tinkama patirtis ministrui. Tokiais žodžiais jis greičiausiai referavo į Karolį Neimantą, kurio pavardė kaip tik tądien buvo minima kaip kandidato į aplinkos ministrus.
„Vakar jis konstatavo, kad situacija bloga, šiek tiek emocijų Prezidentūros kryptimi, kad mums trukdo, nepadeda, mus žemina ir panašiai. Bet šiandien ta emocija gal šiek tiek geresnė, tai tikiuosi, kad kažkaip vis tik atsiribosime vieną dieną nuo tų emocijų, nes tų emocijų jau per daug“, – teigė M.Sinkevičius.
Jis pasakojo, kad kai kalbėjosi su R.Žemaitaičiu tos pačios dienos rytą, su I.Ruginiene atėjęs į „Nemuno aušros“ frakciją, politiko nuotaikos buvo darbingesnės ir draugiškesnės.
„Socdemų“ lyderis neatmeta, kad jei situacija toliau liks tokia miglota, ši santykių krizė gali baigtis skyrybomis.
„Jeigu reikės kažkurioje vietoje konstatuoti, kad viskas baigėsi nesėkmingai, koalicija pasirašyta, yra, bet ji nefunkcionuoja, nes kažkas nepateikia kandidatų, neužima savo pozicijų, kažkurią dieną, matyt, reikės pasakyti, kad tai neveikia ir kažką turėsime su tuo daryti“, – neslėpė M.Sinkevičius.
Kada tai galėtų įvykti, t.y. koks konkretus terminas duotas R.Žemaitaičiui?
„Visą laiką deklaravau, kad ambicija buvo, jog kitą savaitę būtų balsavimas dėl programos ir priesaikos. Ar tai vis dar įmanoma? Su kiekviena diena tai vis mažiau tikėtina. Pasakysiu saugiai – iki spalio 10 dienos sugebėsime“, – tokią ribą nubrėžė „socdemas“.
Ministerijų mainai esą nebesvarstomi, o jei „Nemuno aušra“ nori atiduoti socialdemokratams, pavyzdžiui, Energetikos ministeriją, šie mielai ją pasiims.
„Jeigu „Nemuno aušra“ atsisakys savo naudai iškovotos, išderėtos ministerijos, mes aišku, kad priglausime, o ar kažką pasiūlysime mainais, ta prasme ministerija į ministeriją – ne, nemanau“, – ironizavo M.Sinkevičius.
