R. Žemaitaičiui – G. Nausėdos atkirtis dėl ministrų

„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje, arba trolinti visus aplinkui – galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Manau, kad save gerbiantys kandidatai gerai pagalvos prieš leisdamiesi į tokį nuotykį. Dėl tos priežasties arba mes dirbame rimtai, arba rizikuojame valstybės stabilumu“, – akcentavo jis.
Šalies vadovo vertinimu, „Nemuno aušra“ neturi rimtų kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus.
„Ar dar neaišku ko tuo siekiama? Ar siekiama iš tikrųjų pateikti kandidatą, kuris būtų svarstytinas? Aš tikrai esu atviras žmogus, jeigu bus siūlomi kandidatai, nesvarbu partiniai ar nepartiniai, aš juos priimsiu.
Tačiau aš nepažadu, vadovaudamasis profesiniais, etiniais argumentais, kad aš a priori šiuos kandidatus patvirtinsiu“, – kalbėjo prezidentas.
„Man atrodo, kad visas šitas vaikų žaidimas smėlio dėžėje dabar vykdomas dėl labai paprastos priežasties, ši partija arba žmonių grupė tiesiog neturi kandidatų, kurių pasiūlymas nesukeltų šypsenos arba neverstų stvertis už galvos“, – pabrėžė jis.
Stebina socialdemokratų kantrybė
Tuo metu paklaustas, ar socialdemokratams nereikėtų ieškoti naujų koalicijos partnerių, prezidentas stebėjosi socdemų kantrybe.
„Aš ne mokytojas ir ne kažkoks pamokslautojas socialdemokratams. Be jokios abejonės, kartais nusistebiu, kokia milžiniška yra socialdemokratų kantrybė“, – sakė G. Nausėda.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Tiesa, šį pirmadienį G. Nausėda atmetė abi kandidatūras. Po tokio šalies vadovo sprendimo, R. Žemaitaitis pradėjo svarstyti, jog buvo sulaužyta koalicinė sutartis.
Visgi, antradienio rytą, po „aušriečių“ frakcijos posėdžio, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikino su „Nemuno aušros“ atstovais sutarusi, jog kandidatų į ministrus pavardės jai bus pateiktos tą pačią dieną. Vėliau „aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sakė, jog į ministrus bus teikiamos partijai priklausančių asmenų kandidatūros. Jo teigimu, galutinį sprendimą turi priimti partijos valdyba.
Tačiau antradienį „aušriečiai“ savo sprendimo viešai nepaskelbė. Tuo metu R. Žemaitaitis trečiadienio rytą svarstė, jog į aplinkos ir energetikos ministrus gali būti pateiktos tos pačios kandidatūros, kurios jau buvo atmestos prezidento G. Nausėdos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių