R. Žemaitaitis: D. Šakalienei gali būti surengta interpeliacija

„Jeigu mano nuojauta gerai kalba, tai dviejų savaičių bėgyje mes turėtume (turėti – ELTA) interpeliaciją Dovilei Šakalienei“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Matyt, (opozicija – ELTA) lauks, kol Dovilė Šakalienė taps ministre, tada jai bus parengta interpeliacija ir gali būti, kad mes neteksime dar vienos ministrės (…). Naujoji Vyriausybė, tik prisiekusi, gali netekti vienos ministrės. Tai yra akivaizdu“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš opozicijos atstovų bei tarp valdančiųjų neseniai dar buvusių demokratų pastaruoju metu sulaukė itin daug kritikos.
Dar birželio pradžioje ministrei buvo keliami klausimai dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus nušalinimo ir jo atžvilgiu pradėto patikrinimo.
Vėliau Krašto apsaugos ministrė (KAM) sulaukė kritikos ir dėl veiksmų, reaguojant į Lietuvoje užfiksuotą droną.
Vasarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas taip pat nagrinėjo gautą anoniminį skundą dėl neva ministrės įsakymo KAM pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.
Klausimų taip pat sukėlė ir pasirodžiusi informacija apie tai, jog ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvavo verslai, rėmę socialdemokratę Seimo rinkimuose. Tiesa, antradienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dėl šio atvejo nusprendė tyrimo nepradėti.
