Testuos G. Nausėdos kantrybę? „Aušriečiai“ gali dar kartą teikti prezidento filtro nepraėjusius ministrus

Tačiau gali būti, kad jos ir nebus tokios naujos. Politikas neatmeta, kad tai netgi gali būti ir tos pačios dvi pavardės – Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio – kurių prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nepalaimino.
„Gal penktadienį pavyks man suorganizuoti tarybą, nes į tarybą reikia sukviesti iš visos Lietuvos, tai dalis nuotoliniu būdu, dalis gal gyvai atvažiuos, gal pavyks ir anksčiau organizuoti, ir taryba priims sprendimą, nes aš negaliu priimti sprendimo vienasmeniškai.
Ir tada prezidentui, matyt, galbūt primadienį bus pateiktos kandidatūros“, – „Žinių radijuje“ aiškino R.Žemaitaitis.
Tiesa, jo teigimu, netgi gali nutikti taip, kad G.Nausėdai bus nuneštos tos pačios pavardės, kurias jis savaitės pradžioje jau atmetė.
„Gal netgi ir tos pačios gali būti pateiktos. Aš gi nežinau, ką taryba priims. Gali būti ir M.Jablonskis, ir P.Poderskis pateiktas, gali būti Artūras Skardžius pateiktas.
Galėtų būti bet kuris kitas pateiktas partijos ar ne partijos narys. Ką partija nuspręs, taip ir bus“, – nurodė „aušriečių“ lyderis.
„O kuo A.Skardžius yra blogesnis negu kiti 140 Seimo narių? Aš labai norėčiau išgirsti prezidento argumentus, kodėl netinka A.Skardžius“, – svarstė R.Žemaitaitis.
Antradienį šalies vadovas G.Nausėda pareiškė, kad „tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms užimti“.
„Nemuno aušros“ pirmininkas tokius prezidento žodžius sako priėmęs ir kaip įžeidimą.
„Pagal Konstituciją ir pagal įstatymą mes galime teikti dar du kandidatus, tie du kandidatai, matyt, bus atmesti.
Vakar išvis išgirdau tokį žeminantį dalyką, kad kebabų prekybininkai ar automobilių prekybininkai, pasirodo, negali dirbti, bet praėjusioje kadencijoje moteriškė, kuri neturi jokio suopročio apie teisę, baigusi bakalaurą, buvo teisingumo ministrė.
Dar žmogelis, kuris gyvenime jokios patirties neturi, buvo aplinkos ministru“, – lygino R.Žemaitaitis.
Taip pat, tęsė „aušriečių“ lyderis, prezidentui visgi buvo pateiktas „aukščiausios prabos“ kandidatas į energetikos ministrus.
„M.Jablonskis yra ir dėstytojas, ir advokatas, ir virš 20 metų turintis praktiką ir patirtį energetikos sektoriuje. Tai ponas Ž.Vaičiūnas net neturi tiek, ir R.Masiulis net neturi tiek patirties, kiek turi M.Jablonskis.
Jis kažkodėl tai neįtiko, argumentų jokių nėra“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.
Primename kad praėjusią savaitę prezidentas G.Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė M.Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį P.Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R.Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.
Tiesa, prezidentas yra ne kartą sakęs, jog „Nemuno aušros“ partijos narių ministrais neskirs.
