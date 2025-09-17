Skaudi žinia: po klastingos ligos mirė vos 38-erių mokslų daktaras A. Čmukas

A.Čmukas 2023 metais VDU Žemės ūkio akademijoje sėkmingai apgynė mokslų dakataro desertaciją tema „Biologinių preparatų ir įsėlinių tarpinių pasėlių poveikis vasarinių rapsų agrocenozei“. Sukūrė šeimą susilaukė sūnaus Augusto.
Atsisveikinimas su A.Čmuku
2025–09–17 Alytaus r. sav. Simno m. laidojimo namuose – 10.00 val.–15.00 val. Šv. Mišios 2025–09–17 – 14.00 val. Alytaus r. sav. Simno m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Karstas išnešamas 2025–09–17 – 15.00 val. laidojama Alytaus r. sav. Simno miestelio kapinėse.
MirtisVytauto Didžiojo universitetas (VDU)netektis
Rodyti daugiau žymių