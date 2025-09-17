Valdantieji imasi malšinti aistras: J. Oleko kabinete – neskelbtas koalicijos susitikimas

Į Seimą taip pat atvyko ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Būtent jis tokį susibėgimą ir inicijavo. Kaip pats sakė, norintis patikrinti, kiek dar galima vieni kitų laukti.
Į parlamento vadovo kabinetą kiek po 13 valandos nuskubėjo valstietės Aušrinė Norkienė bei Ligita Girskienė, taip pat tos pačios jungtinės frakcijos narė Rita Tamašunienė, socialdemokratas Robertas Kaunas, netrukus prie jų prisijungė ir R.Žemaitaitis su savo pavaduotoju, „aušriečiu“ Robertu Puchovičiumi.
„Nemuno aušros“ lyderis, panašu, gera nuotaika nespinduliavo ir prie laukiančių žurnalistų nestabtelėjo.
„Nėra ką komentuoti“, – trumpai mestelėjo jis.
R.Žemaitaičio konfliktas su Prezidentūra, panašu, jau pradeda siutinti ir pačius socialdemokratus. Šie buvo pasakę, kad nori Vyriausybės formavimą užbaigti iki penktadienio.
Visgi R.Žemaitaitis tikino, kad naujas pavardes prezidentui galėtų pateikti, pavyzdžiui, pirmadienį.
R.Žemaitaitis trečiadienį „Žinių radijuje“ teigė neatmetantis tikimybės, kad partija gali nuspręsti netrukus šalies vadovui pateikti ir tas pačias dvi pavardes, kurias G.Nausėda jau atmetė.
Prezidentas po tokių pasvarstumų skolingas taip pat neliko.
„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje, arba trolinti visus aplinkui – galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – teigė G.Nausėda.
Į aplinkos ministrus „aušriečiai“ siūlė Povilą Poderskį, į energetikos – Mindaugą Jablonskį.
Būtent energetikos ministro postas taip įaudrino G.Nausėdą – prezidentas ne kartą pabrėžė, kad pareigas toliau turėtų tęsti Žygimantas Vaičiūnas.
Šalies vadovas užsispyręs – tikino, kad savo nuomonės nepakeitė ir partinių „Nemuno aušros“ ministrų netvirtins. Patys „aušriečiai“ visgi tarp galimų kandidatų pavardžių mini ir savus.
Skubėdamas į susitikimą su koalicijos partneriais M.Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa gali būti tvirtinama ir esant nepilnos sudėties Ministrų kabinetui.
„Mano žiniomis, Vyriausybės programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10 d. Mes į ją nesiorientuojame. Pakeliui pas jus užeidamas į Seimą sutikau Konstitucijos žinovę profesorę (Tomą – ELTA) Birmontienę. Ji mane patikino (...) kad Vyriausybės programos tvirtinimas gali būti ir toks, kad programa tvirtinama, bet kabinetas nepilnas startuoja“, – teigė M.Sinkevičius.
Visgi LSDP lyderis pabrėžė, kad socialdemokratai ir toliau sieks, kad darbus pradėtų pilnos sudėties Vyriausybė.
„Tai vis tik ambicija yra startuoti pilna sudėtimi. Ir laikas bėga, aiškumo nedaugėja. Dabar paskutinė lyg informacija, kurią turiu, kad Remigijus Žemaitaitis yra pažadėjęs pirmadienį pateikti kandidatūras“, – sakė jis.
Tuo metu naujų „aušriečių“ siūlomų kandidatų pavardžių nesulaukusi paskirtoji premjerė Inga Ruginenė sakė, kad jos kantrybė dėl likusių kandidatūrų jau senka.
„Negaliu pasakyti, buvo man pažadėta iki 16 val. pateikti du žmones. Žinome, kad aplinkos ir energetikos ministerijos dar vis nesulaukė kandidatų. Iki 16 val. man šios pavardės nebuvo pateiktos“, – trečiadienį sakė I.Ruginienė.
„Mano kantrybė senka ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, matyt, reikia kažkada pasakyti „jau gana“. Vis dėlto, kalbame apie valstybę ir labai svarbius valstybinius sprendimus.
Ir tas toks elgesys, kuomet yra pažadama ir nėra pateikiama, atrodo keistas. Jeigu reikia tam daugiau laiko, tai reikia atvirai ir pasakyti“, – pažymėjo premjerė.
koalicijaRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
