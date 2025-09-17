Ž. Vaičiūnas sako nesiruošiantis dirbti energetikos viceministru

„Tokios opcijos (darbo viceministro pareigose – ELTA) tikrai nesvarstau, nes natūralu, kad politikos formavimas ir įgyvendinimas yra skirtingi dalykai, ir natūralu, kad esant kitam ministrui nėra turbūt per daug tokios ambicijos daryti siauresnio profilio darbus“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas, pridurdamas, kad jau sulaukė darbo pasiūlymų energetikos srityje.
Jis taip pat tikino pagal savo kaip energetikos ministro kompetenciją neturintis dalyvauti naujosios Vyriausybės formavime.
„Ministrų skyrimas, teikimas – čia jau ne paties ministro reikalai, stebiu iš šono šitus reikalus“, – pridūrė Ž. Vaičiūnas.
Deleguoti kandidatą į Energetikos ministeriją pagal naują koalicijos sutartį turi „Nemuno aušra“, jos lyderis Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad dabartinį laikinąjį energetikos ministrą matytų viceministro pareigose.
„Nemuno aušra“ į energetikos ministro vietą pasiūlė teisininką Mindaugą Jablonskį, į aplinkos ministrus – Povilą Poderskį, tačiau prezidentas abi kandidatūras atmetė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
