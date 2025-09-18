G. Nausėda matuos koalicijos temperatūrą: iš R. Žemaitaičio kandidatų pavardžių dar neišgirdo

Tiesa, „Nemuno aušros“ kandidatų pavardžių į aplinkos ir energetikos ministerijas prezidentas visgi tikino dar negirdėjęs.
„Aš, tiesą sakant, šį pasiūlymą (susitikti Prezidentūroje, – aut.past.) išgirdau vakar iš socialdemokratų partijos vadovo, pono Mindaugo Sinkevičiaus. Be jokios abejonės, aš esu atviras, ir Prezidentūros durys yra atviros pokalbiams apie galimus sprendimus.
Nesu tikras, ar šiandien bus kalbama apie konkrečias pavardes – man pirmiausia būtų svarbu sužinoti, kokia nuotaika, kokia temperatūra yra šioje valdančiojoje koalicijoje ir ar apskritai ji turi potencialo ieškoti sprendimų ir dirbti toliau. O tada pamatysime.
Taip, toks pokalbis įvyks, jis, manau, yra tikslingas. Kokie bus rezultatai – matysime po pokalbio“, – sakė šalies vadovas.
Apie „Nemuno aušros“ deleguojamų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministerijas pavardes prezidentas tikino dar nieko negirdėjęs.
Intrigą laiko ir patys „aušriečiai“ – iš pradžių R.Žemaitaitis buvo užsiminęs, kad galėtų teikti ir tas pačias Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio pavardes, nors G.Nausėda jas jau atmetė. Dabar jau kalbama, kad pavardžių yra daugiau.
„Viskas bus turbūt aptarta, jeigu bus aptarta, šito pokalbio metu“, – nurodė G.Nausėda.
Paklaustas, ar ne per ilgai trunka naujosios Vyriausybės narių paieškos, jis subtiliai priminė, kad visos kitos partijos savo kandidatus pateikė jau pirmosiomis dienomis, kada jau buvo galima juos pateikti. „Nemuno aušra“ elgėsi kitaip.
„Pirmieji kandidatai iš „Nemuno aušros“ buvo pateikti vos ne paskutinę dieną.
Kuomet jie buvo atmesti, vėlgi, mes matome daug visokios retorikos, minima ir pažeriama vis naujų pavardžių, bet pačių sprendimų vėl nėra.
Jūs puikiai galite įsitikinti, kad šitos priežastys ir šis proceso vilkinimas priklauso ne nuo mūsų.
O kalbant apskritai, turbūt ne procesas yra svarbus, ir jo ilgis, o rezultatas, ar tikrai turėsime darbingą Vyriausybę, kuria galės pasitikėti prezidentas, bet dar svarbiau – galės pasitikėti visa Lietuva“, – sakė G.Nausėda.
Įvertino G.Nausėdos patarėjo epitetą
Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas trečiadienį palygino ultimatumus koalicijai keliantį R.Žemaitaitį su teroristu. Klausiamas apie G.Nausėdos patarėjo pareiškimus, pats „aušrietis“ teigė nenorįs komentuoti, tačiau teigė manąs, kad už tokius pasisakymus asmeniškai būtų sulaukęs teisėsaugos dėmesio.
„Žinote, kaip yra – kai visi prisišnekame, o po to vėl prie to paties puodo atsisėdam. Kai buvo Paluckas, tai bent bulkučių duodavo pavalgyt, tai ramiai visi išeidavome. (...) Dabar reikės derėtis. Visko prisišneka“, – ketvirtadienį sakė R.Žemaitaitis.
„Aš jų nesiruošiu vertinti, nes tai ne mano pareiga vertinti“, – teigė jis, paklaustas apie F.Jansono pareiškimus.
Vis tik, nepaisant to, R.Žemaitaitis patvirtino sulaukęs kvietimo susitikti Prezidentūroje.
„Tai žinoma, kad pakvietė. Mes esame valdančioji koalicija, reikia išspręsti vieną klausimą – dėl Energetikos ministerijos“, – kalbėjo „aušrietis“, nurodydamas, kad pastabų prezidento komunikacijai neturi.
„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos (tarnybos – ELTA) aprašą, asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – juokaudamas pastebėjo jis.
Tiesa, jeigu tokius pareiškimus būtų išsakęs pats, R.Žemaitaitis neabejoja, kad būtų sulaukęs teisėsaugos ir etikos sargų dėmesio.
„Jeigu Žemaitaitis būtų prieš metus ar pusantrų tai ant kažko pasakęs, tai šiandieną, ko gero, turėčiau 10 bylų ir bent jau 30 etikos komisijos tyrimų“, – kalbėjo Seimo narys.
Šiuo metu klijuojama naujoji Vyriausybė vis dar stinga aplinkos ir energetikos ministrų. Būtent šias kandidatūras ir turi pateikti „Nemuno aušra“. G.Nausėda ne kartą pabrėžė, kad partinių „Nemuno aušros“ kandidatų nepalaimins, tačiau jau atmetė ir nepartinius variantus.
R.Žemaitaitis aiškino, kad jeigu sutarti nepavyksta, koalicijos gali ir nelikti. Tiesa, ketvirtadienį politikas taip pat nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Gitanas NausėdaVyriausybėNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių