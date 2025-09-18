G. Nausėdos patarėjas: valdančiosios koalicijos prioritetas – abejonių nekelianti Vyriausybė

Taip jis kalbėjo ketvirtadienį pas prezidentą Gitaną Nausėdą apsilankius naujosios koalicijos lyderiams – „Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir „valstiečių“ pirmininkui Aurelijui Verygai, taip pat paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
„Veiksni, abejonių nekelianti Vyriausybė yra koalicijos prioritetas, kas yra akivaizdu – susiduriama su problemomis atrenkant kandidatus vadovauti Aplinkos, Energetikos ministerijoms“, – po susitikimo „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
„Vyriausybės programa dar netvirtinama, vyksta Vyriausybės kūrimo procesas, kartais jis būna greitesnis, kartais lėtesnis, kartais su daugiau iššūkių, kartais su mažiau – visi matome, kad yra sudėtingesnis variantas, bet kalbėti apie krizę to daikto, kurio dar nėra, turbūt nebūtų labai prasminga“, – pridūrė prezidento patarėjas.
„Aušriečių“ vedliui prezidentui įvardinus kandidatūras į partijai deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas, F. Jansonas pavardžių nekomentavo, tačiau pažymėjo, kad kandidatus šalies vadovui teiks paskirtoji premjerė, kuri vykdys ir pirminę atranką.
„Prezidentas kitą savaitę dalyvauja Niujorke Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje, tai (su kandidatais – ELTA) susitiks jau grįžęs – nėra abejonių, kad, jeigu nebus einama tuo keliu, kad Vyriausybės programa tvirtinama be pilno Ministrų kabineto, iš tiesų (Vyriausybės tvirtinimas Seime – ELTA) persikels į spalio mėnesį“, – teigė F. Jansonas.
Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų – iš 14 ministrų Vyriausybėje paskirta 12.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Gitanas NausėdakoalicijaInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių