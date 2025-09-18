Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėdos patarėjas: valdančiosios koalicijos prioritetas – abejonių nekelianti Vyriausybė

2025 m. rugsėjo 18 d. 18:31
Stringant naujojo Ministrų kabineto formavimui, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad valdančiosios koalicijos prioritetas yra veiksni ir abejonių nekelianti Vyriausybė.
Daugiau nuotraukų (2)
Taip jis kalbėjo ketvirtadienį pas prezidentą Gitaną Nausėdą apsilankius naujosios koalicijos lyderiams – „Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir „valstiečių“ pirmininkui Aurelijui Verygai, taip pat paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
„Veiksni, abejonių nekelianti Vyriausybė yra koalicijos prioritetas, kas yra akivaizdu – susiduriama su problemomis atrenkant kandidatus vadovauti Aplinkos, Energetikos ministerijoms“, – po susitikimo „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
„Vyriausybės programa dar netvirtinama, vyksta Vyriausybės kūrimo procesas, kartais jis būna greitesnis, kartais lėtesnis, kartais su daugiau iššūkių, kartais su mažiau – visi matome, kad yra sudėtingesnis variantas, bet kalbėti apie krizę to daikto, kurio dar nėra, turbūt nebūtų labai prasminga“, – pridūrė prezidento patarėjas.
„Aušriečių“ vedliui prezidentui įvardinus kandidatūras į partijai deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas, F. Jansonas pavardžių nekomentavo, tačiau pažymėjo, kad kandidatus šalies vadovui teiks paskirtoji premjerė, kuri vykdys ir pirminę atranką.
„Prezidentas kitą savaitę dalyvauja Niujorke Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje, tai (su kandidatais – ELTA) susitiks jau grįžęs – nėra abejonių, kad, jeigu nebus einama tuo keliu, kad Vyriausybės programa tvirtinama be pilno Ministrų kabineto, iš tiesų (Vyriausybės tvirtinimas Seime – ELTA) persikels į spalio mėnesį“, – teigė F. Jansonas.
Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų – iš 14 ministrų Vyriausybėje paskirta 12.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Gitanas NausėdakoalicijaInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.