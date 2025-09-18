Klibant koalicijai I. Ruginienė prisipažino, kokius scenarijus jau turi galvoje: ruošiuosi ir tokiam

„Joks scenarijus man nerimo nekelia. Be abejo, visada yra geriau turėti tvirtą daugumą už pečių. Labai tikiuosi, kad ir dabartiniai partneriai tą supranta ir supras“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Mažumos Vyriausybės scenarijus man nerimo nekelia, nes pagal programos nuostatus tikrai matau, kad galima konsoliduoti jėgas (…) skirtingais klausimais su skirtingomis partijomis“, – pridūrė ji.
Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų sujungimas problemos neišspręstų
Stringant Vyriausybės formavimui ir pasigirstant siūlymams jungti Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tokio scenarijaus neatmeta. Vis dėlto, akcentuoja politikė, nepilno Ministrų kabineto problemos tai neišspręstų.
„Scenarijų įvairių gali būti, bet ne ministerija, matyt, kalta (kad nepavyksta surasti ministrų – ELTA). (...) Tai yra ateities klausimas, kuris turi būti išdiskutuotas, kaštų naudos analizė turėtų būti padaryta. Čia ne 5 minučių klausimas, kur (...) premjeras padeda parašą ir jau, žiūrėk, ministerijos sujungtos. Čia ne apie tai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Šiandien mes turime kitą problemą, mes turime išspręsti pilnos sudėties Vyriausybės klausimą ir tai yra labai svarbu. Kol neišsprendėme šito klausimo, ateities perspektyvos lieka tik ateityje“, – tęsė ji.
Kaip jau buvo skelbta, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, kad koalicijoje pasigirsta siūlymų jungti Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Anot jo, jeigu Vyriausybės formavimas stringa, nes nerandama vadovo Energetikos ministerijai, galbūt institucijų sujungimas reikštų mažesnes problemas.
Pagal naująją koalicijos sutartį Energetikos ministerija atiteko „Nemuno aušrai“, kaip ir Aplinkos ministerija.
Tačiau šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda atmetė abi partijos teiktas kandidatūras – teisininko Mindaugo Jablonskio ir iki šiol laikinai aplinkos ministro pareigas einančio Povilo Poderskio.
Energetikos ministerija buvo panaikinta 1997 m. ir sujungta su tuomete Ūkio ministerija, vėliau jų funkcijos buvo atskirtos.
Gintauto Palucko vadovautos Vyriausybės laikotarpiu taip pat kalbėta apie Energetikos ir Susisiekimo ministerijų sujungimą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
Paskirtoji premjerė yra numačiusi, ką socialdemokratai deleguotų į aplinkos ir energetikos ministrus
„Nemuno aušrai“ kol kas nepasiūlant naujų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jų neatradus, ji galėtų pasiūlyti bent kelis socialdemokratus į abi ministerijas.
„Galiu pasakyti, kad jau dabar turiu net po kelias pavardes į kiekvieną ministeriją iš socialdemokratų pusės. Ruošiuosi ir tokiam scenarijui. Tikrai turėčiau ką pateikti į kiekvieną ministeriją“, – „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Mes tikrai pasitartume su „valstiečių“ frakcija, nes jie yra mūsų partneriai. Jeigu būtų toks noras – pasidalintume“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – šiuo metu joje yra 12 ministrų.
Koalicijoje augant įtampai dėl Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikina, jog prezidentui G. Nausėdai veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai. Pasak jo, jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė tikina, kad šiuo klausimu galutinis sprendimas – jos rankose.
I. Ruginienė opozicijos komentarus apie COVID-19 sergančią Šakalienę vadina neetiškais
Opozicijai kritikuojant trečiadienį uždarame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) nedalyvavusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog toks Seimo mažumos frakcijų elgesys – neetiškas. Pasak socialdemokratės, Vyriausybės narė serga COVID-19 ir turi ligos komplikacijų.
„Šiai dienai Dovilė Šakalienė turi komplikacijas dėl COVID-19 ir serga. Tai, man atrodo, net iš opozicinių frakcijų kolegų yra mažų mažiausiai neetiška laidyti tokius komentarus į viešąją erdvę, kuomet žmogus realiai namuose yra su COVID-19“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
„Aš pati reikalavau, kad ji paimtų nedarbingumo lapelį ir kad ji galėtų pagaliau ramiai sirgti namuose, pataisyti sveikatą. Tai labai tikiuosi, kad niekada nereikės opozicijai patirti tokios situacijos ir su virusu prabūti daugiau nei savaitę – ir girdėti, kad kiti iš išorės laido įvairius juokelius dėl to, kad tu sergi“, – aiškino ji, pridurdama, kad D. Šakalienė atsakys į visus opozicijos keliamus klausimus, kai pasveiks.
Kaip skelbta anksčiau, nesulaukę ministrės apsilankymo frakcijoje bei Seimo NSGK posėdyje, opozicijos atstovai neatmeta galimybės politikę kviesti pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.
„Jeigu mes tikrai neprisikviesime ministrės į frakcijas (…), rinksime parašus ir kviesime ją į Seimo posėdžių salę atsakyti į klausimus. O klausimai yra įvairūs – visą vasarą ėjome nuo epizodo prie epizodo“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, neatmesdamas ir interpeliacijos ministrei galimybės.
Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
Trečiadienio rytą Remigijus Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė manantis, kad jog paskirtajai krašto apsaugos ministrei D. Šakalienei artimiausiu metu gali būti surengta interpeliacija.
