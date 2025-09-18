K. Budrys ragina ES didinti gynybos finansavimą sieną su Rusija ir Baltarusija turinčioms šalims

„Privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas. Būtinas didesnis ES finansavimas rytinėms ES narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija.
Tikimės reikšmingo ES finansavimo Lietuvai ypač svarbioms iniciatyvoms – Baltijos gynybos linijos, Rytų skydo, dronų sienos“, – ketvirtadienį susitikęs su eurokomisaru Andriumi Kubiliumi kalbėjo K. Budrys.
Susitikime jis pabrėžė, kad išaugęs Europos Komisijos (EK) dėmesys gynybos sričiai bei naujos ES gynybos ir saugumo iniciatyvos yra labai svarbūs, siekiant stiprios ir atsparios Europos bei padėti nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
K. Budrys taip pat pasveikino EK sprendimą Lietuvos gynybai skirti 6,3 mlrd. eurų pagal naują ES gynybos pajėgumų stiprinimo priemonę (SAFE).
Susitikime ministras su eurokomisaru taip pat aptarė paramos Ukrainą klausimus ir ES iniciatyvas, didinančiais Ukrainos gynybos pramonės integraciją į ES gynybos pramonę, būsimą ES daugiametę finansinę programą 2028–2034 metų laikotarpiu.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Europos Komisija (EK)
