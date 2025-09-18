Konservatoriai frakcijos seniūnu išsirinko L. Kasčiūną

Kaip pranešė partija, L. Kasčiūną frakcijos seniūnu konservatoriai išsirinko bendru sutarimu.
Tuo metu seniūno pavaduotojais tapo parlamentarai Jurgis Razma, Mindaugas Lingė, Paulė Kuzmickienė.
ELTA primena, kad šių metų vasarį buvęs krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas buvo išrinktas TS-LKD partijos pirmininku.
Pergalę politinės jėgos pirmininko rinkimuose jis iškovojo aplenkęs tąkart laikinai šias pareigas laikinai ėjusią Seimo vicepirmininkę R. Morkūnaitę-Mikulėnienę, buvusį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, parlamentarą Žygimantą Pavilionį bei partijos Jurbarko skyriaus pirmininką Daivarą Rybakovą.