Miesteliai prie poligonų: čia kariuomenė tampa ekonomikos varikliu

Restoranai, parduotuvės, paslaugų įmonės miesteliuose, šalia kurių įkurdinami kariškiai, dirba aktyviau, o kariai ir civiliai atranda daugiau progų bendrauti ir pažinti vieni kitus.
Kokį maistą renkasi lietuvių kariai ir sąjungininkai?
Pabradėje karių kasdienybė matoma ne tik poligone, bet ir miestelio kavinėse. Vietos gyventojai ir verslininkai seniai pastebi, kad karių apsilankymai čia tapo įprastos rutinos dalimi.
Čia įsikūrusios kavinės „Varnelė“ savininkas Tadas Varna sako, kad karių buvimas Pabradėje matomas kasdien. Pavalgyti užsuka tiek lietuviai, tiek sąjungininkai. Tiesa, jų pasirinkimai šiek tiek skiriasi.
„Kariai dažnai užsuka pas mus pavalgyti. Lietuviai dažniausiai renkasi dienos pietus – tradicinius patiekalus, tokius kaip cepelinai ar kiti lietuviški valgiai. Pavalgo ir grįžta prie savo darbų.
Užsienio kariai turi šiek tiek kitokių įpročių – jie linkę rinktis lengvesnį, bet brangesnį maistą. Mėgsta jautienos išpjovą, sprandinę ar lašišą. Vis dėlto pastebėjome, kad tiek lietuviai, tiek sąjungininkai itin pamėgo mūsų keptus koldūnus“, – pasakoja pašnekovas.
Jo manymu, karių buvimas Pabradėje stipriai prisideda prie vietos ekonomikos. „Džiaugiamės, kad čia pat, Pabradėje, kuriame darbo vietas.
Tai skatina žmones likti, kurti gyvenimą miestelyje. Verslai jaučia nuolatinį judėjimą – kariai lankosi parduotuvėse, kavinėse, o uždirbtos pajamos grįžta į vietos bendruomenę“, – sako T.Varna.
Galimybė sukurti verslą, naudingą kariams ir civiliams
Rukloje veikianti įmonė „Ruklitas“ specializuojasi aprangos, taktinės avalynės ir atributikos gamyboje. Jos vadovas Gintas Jasiulionis pastebi, kad ši įmonė per kelerius metus tapo labai svarbi kariškiams.
„Mūsų verslas tiesiogiai susijęs su karių poreikiais. Veiklą pradėjome su vienu tikslu: pasiūlyti kokybiškas komercinės logistikos paslaugas mūsų kariuomenei. Įsigilinome, ko trūksta Lietuvos ir užsienio kariams ir galime pasiūlyti platų asortimentą.“
Pasak jo, ypatingo dėmesio sulaukia išskirtiniai, kiekvienai karių rotacijai pritaikyti gaminiai.
„Kariams labai svarbus personalizavimas. Kiekviena rotacija turi savo ženklą, todėl pagal tai gaminame ženkliukus, suvenyrus, marškinėlius, graviruojame užrašus ant puodelių, peilių, pakabukų. O kur dar taktinės pirštinės, batai, kamufliažo priemonės ir kitos smulkmenos“, – teigia vadovas.
„Pas mus užsuka tiek Rukloje dislokuoti kariai, tiek ir kariškiai iš visos Lietuvos. Net pajuokaujame, kad visi keliai veda į Ruklą. Prieš įsikuriant tuometinis brigados vadas išsakė poreikius, kuriuos pavyko išpildyti ir kariams galime pasiūlyti viską, ko reikia.
Džiaugiamės, kad šis projektas pasiteisino: tiek produktais, svarbiais mūsų kariams, tiek naujomis darbo vietomis Ruklos bendruomenei“, – sako G.Jasiulionis.
Kariškiai tapo daugiau nei klientais
Kita Ruklos verslininkė, „Lulu užkandinės“ savininkė Birutė Krakauskienė, pasakoja, kad kelias iki savo verslo nebuvo lengvas.
„Anksčiau dirbau kaip samdoma darbuotoja: tuometiniai vadovai nelabai rūpinosi verslu ir jis bankrutavo, tačiau aš įžvelgiau potencialą. Tikėjau, kad į maitinimo verslą įdėjus nuoširdaus darbo bei rūpesčio, žmonės tikrai įvertins. Taip ir nutiko. Sėkmingai dirbame daugiau nei trejus metus.“
Ji įsitikinusi: be karių vietos verslas atrodytų visai kitaip.
„Kariškiai yra pagrindiniai klientai. Per kelerius veiklos metus puikiai perpratome jų ir poreikius.
Pavyzdžiui, lietuviai mėgsta tradicinį greitą maistą, o vokiečiai – vadinamuosius Doner kebabus, kuriuos įpratę valgyti gimtinėje. Tačiau sako, kad pas mus jie skanesni nei Vokietijoje“, – šypsosi B.Krakauskienė.
Ji sako, kad per kelerius metus kariškiai tapo daugiau nei klientais. „Pamažu užsimezgė ryšys. Susidraugavome, ėmėme pažinti vieni kitus, todėl vietos gyventojų požiūris į kariuomenę išties pozityvus.
Visi matome, kaip kariai prisideda prie vietos ekonomikos, netaupo, palaiko vietinius verslus. Kartais tenka dirbti viršvalandžius, suktis kaip bitutėms, tačiau nuo to mūsų kraštui tik geriau“, – teigia pašnekovė.
Batalionas tapo ekonomikos varikliu rajone
Teikiamas karių poveikis ekonomikai jaučiamas ir kituose miesteliuose. Generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, įsikūręs Pajūrio miestelyje Šilalės rajone tapo svarbiu vietos bendruomenei.
Bataliono atstovė spaudai gr. Rimgailė Karaliūtė pabrėžia, kad poveikis ypač akivaizdus smulkiajam verslui.
„Vienas ryškiausių pavyzdžių – kavinių veikla. Kariai čia dažnai pietauja, o budėjimų metu naudojasi maisto pristatymo paslauga į dalinio teritoriją.
Vietos maitinimo įstaigos, ypač pagrindinė miestelio kavinė, aktyviai prisitaiko prie bataliono renginių bei iš anksto ruošiasi didesniam klientų srautui. Per tokias progas kaip priesaika, karių artimieji laukia savo vaikų ar draugų kavinėje, taip suteikdami papildomos naudos vietos verslui“, – pasakoja gr. R.Karaliūtė.
Pasak jos, ekonominį poveikį jaučia ir kitos sritys: mažmeninė prekyba, turizmas, pramogos.
„Mūsų bataliono kariai nuolat lankosi miestelio parduotuvėse. Jų čia veikia tik dvi, bet kiekvienas karys išsirenka, kuri jam geresnė.
Teigiamą įtaką patiria ir turizmo bei laisvalaikio paslaugų teikėjai. Pajūrio miestelyje įsikūrę vandens pramogų nuomotojai sulaukia daugiau klientų karių švenčių, baterijų susibūrimų ar kitų bendruomeninių renginių metu“, – teigia ji.
Anot gr. R.Karaliūtės, tai skatina platesnį miestelio ekonominį aktyvumą ir stiprina ryšius tarp karių bei vietos gyventojų.
Pašnekovų istorijos atskleidžia paprastą tiesą – kariuomenės buvimas šalia suteikia gyvybės regionams. Kariai čia gyvena, apsiperka, pietauja kavinėse, dalyvauja miestelių kasdienybėje. Tai ne tik papildomi klientai vietos verslams, bet ir nuolatinis priminimas, kad kariuomenė yra neatsiejama valstybės dalis.
PabradėpoligonasKariuomenė
Rodyti daugiau žymių