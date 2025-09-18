Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paskirtoji kultūros ministrė V. Aleknavičienė: valdantieji nesikiš į LRT turinį

2025 m. rugsėjo 18 d. 10:00
Valdantiesiems į koalicinę sutartį įrašius nuostatą dėl nuomonių pliuralizmo užtikrinimo nacionalinio transliuotojo veikloje, paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė tikina, jog į LRT turinį nebus kišamasi.
„Aš tame sakinyje, kad užtikrinsime žodžio laisvę, nieko blogo nematau (…). Aš pati esu laisvas žmogus ir esu už demokratiją (…). Tikrai nesu už draudimus ar nurodymus, kaip kas turėtų dirbti“, – ketvirtadienį vykusio susitikimo su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovais metu kalbėjo socialdemokratė.
„Tas siekis tiesiog yra, kad kuo daugiau teisingos informacijos pasklistų žmonėms“, – pridūrė ji.
Paklausta, kaip valdantieji planuoja užtikrinti nuomonių įvairovę nacionaliniame transliuotojuje, nesikišdami į jo turinį, paskirtoji ministrė kartojo, jog niekas į LRT turinio nekontroliuos.
„O kas dabar kišasi į turinį? Ar parašyta, kad mes kišimės? Ne. Tikrai ne. Net neįsivaizduoju, kaip tai galėtų atrodyti (…). Būtinai atkreipsime dėmesį, kad priemonių plane tai skambėtų kitais žodžiais“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje pasirašytoje koalicinėje sutartyje yra įrašytas įsipareigojimas užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“. Šis siekis atsispindi ir Seimui pateiktoje 20-osios Vyriausybės programoje.
Dėl tokių ketinimų į valdančiuosius pastaruoju metu kreipėsi ne tik daugiau nei 200 LRT darbuotojų, bet ir Europos transliuotojų sąjunga. Valdančiosios koalicijos atstovų prašoma užtikrinti Lietuvos nacionalinio transliuotojo nepriklausomumą.
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo valdančiosios koalicijos sutartyje apibrėžtą nuostatą. Pasak jos, tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Visuomeninio transliuotojo vadovės teigimu, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti LRT nepriklausomumą, tokie tikslai koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.
