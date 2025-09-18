Lrytas Premium prenumerata tik
Prezidentas pareiškė užuojautą dėl dailininko A. Nedzelskio mirties

2025 m. rugsėjo 18 d. 15:56
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl dailininko, muziejininko, menotyrininko Adelberto Nedzelskio mirties.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl dailininko, muziejininko, menotyrininko Adelberto Nedzelskio mirties.
„Netekome Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jėgos ir šviesos Lietuvoje ir pasaulyje puoselėtojo ir skleidėjo, kūrėjo, dailininko ir tikro kultūros metraštininko – tokia plati ir prasminga Adelberto Nedzelskio gyvenimo patirtis.
Nuo gimtojo Rietavo, nuo tremties Sibire iki Druskininkų – taip simboliška, kad likus vos kelioms dienoms iki M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių mus paliko žmogus, kuriam turime būti – esame ir būsime – dėkingi už kruopštų ir nuoširdų kūrybinį palikimą, už mūsų genijaus kūrybos garsinimą“, – rašoma prezidento užuojautoje.
Už savo nuopelnus Lietuvai A. Nedzelskis 1997 metais buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
Apie A. Nedzelskio netektį ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė menotyrininkė Aušra Romanovaitė-Česnulevičienė.
Atsisveikinti su dailininku bus galima šeštadienį nuo 10.0 iki 16.30 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, Druskininkuose. Tą pačią dieną A. Nedzelskis bus laidojamas Druskininkų miesto naujosiose kapinėse.
netektisGitanas Nausėdamenininkas

