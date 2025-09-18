Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

Prieš lemtingą susitikimą pas G. Nausėdą – tamsoje ir pati I. Ruginienė

2025 m. rugsėjo 18 d. 12:20
Besitęsiant krizei dėl „Nemuno aušros“ kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, ketvirtadienį popiet pas prezidentą Gitaną Nausėdą keliaus paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, „socdemų“ pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ir valstiečių vedlys Aurelijus Veryga. Susitikimo pasiprašė socialdemokratai, bandydami galutinai išsiaiškinti, ar įmanoma pasiekti kompromisą.
Gitanas Nausėda Remigijus Žemaitaitis Inga Ruginienė
