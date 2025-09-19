Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Baigėsi Klaipėdos regione vykusios tarptautinės gelbėjimo pratybos „Baltijos bikinis 2025“

2025 m. rugsėjo 19 d. 13:35
Lietuvos kariuomenė
Rugsėjo 15–19 dienomis, Lietuvos teritoriniuose Baltijos jūros vandenyse vyko tarptautinės išgyvenimo jūroje pratybos „Baltijos bikinis 2025“ (angl. „Baltic Bikini 2025“). Pratybose dalyvavo Karinių oro pajėgų kariai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vengrijos, rašoma Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
Operacijų metu buvo naudojamas Karinių jūrų pajėgų laivas „Šakiai“, seklių vandenų komandos katerių grupė, Karinių oro pajėgų sraigtasparniai AS365N3+ „Dauphin“ bei Mi-8, saugą vandenyje užtikrino povandeninių veiksmų komandos narai.
Pratybos orientuotos į išgyvenimą jūroje ir gelbėjimo operacijų praktikas, esant orlaivio avarinio tūpimo ant vandens scenarijui. Pratybų metu įgulos turėjo individualias treniruotes baseine, mokymus kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje. Įgulų grupinės užduotys – komandinių veiksmų koordinavimas, siekiant kuo greičiau ir saugiau pereiti prie gelbėjimo priemonių (plaustų) po avarijos bei orlaivio avarinio tūpimo ant vandens imitavimas realiomis gamtos sąlygomis Baltijos jūroje. Orlaivio avarijos situacija vandenyje yra reta, bet labai pavojinga. Gebėjimas operatyviai reaguoti yra kritiškai svarbus norint išgelbėti žmonių gyvybes.
„Baltic Bikini“ pratybos pradėtos dar 1999 metais, projektas pradėtas pirmųjų mokymų metu, bendradarbiaujant su Danijos Karališkosiomis oro pajėgomis. Nuo 2004-ųjų „Baltic Bikini“ organizuojamos kasmet rotacijos principu tarp trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Pratybų pavadinimo istorija kilo Danijoje. Danai, pradėję šias gelbėjimo jūroje pratybas, davė joms „Bikini“ vardą, kadangi tuo metu pratybos su pavadinimais, prasidedančiais raide „B“ turėjo specialų statusą, o žodis „Bikini“ puikiai atspindi veiksmus vandenyje.
Lietuvos kariuomenėkarinės pratybosKlaipėdos regionas
