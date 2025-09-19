D. Šakalienė: teisėsaugos dėmesio sulaukusį „Embraer“ lėktuvų įsigijimą finansuotume ES lėšomis

Sprendimą įsigyti braziliškų lėktuvų kritikuoja opozicija, raginanti lėšas skirti oro gynybos sistemoms, dėl orlaivių įsigijimo ikiteisminį tyrimą šią savaitę pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
„Orlaiviams skirtų lėšų negalime skirti oro gynybai, nes jas siekiame gauti iš ES Sanglaudos fondo, ir iš jų neleidžiama įsigyti ginklų“, – savo feisbuko paskyroje ketvirtadienį rašo D. Šakalienė.
Ji pabrėžė, kad orlaivių įsigijimas nelėtins šalies Nacionalinės divizijos vystymo.
„Divizija 2030 metais tapo realu dėl mūsų Vyriausybės skirto ir suplanuoto finansavimo, praeitos Vyriausybės skirti pinigai ir įsigijimų planas būtų leidę turėti diviziją 2036–2040 metais“, – teigė D. Šakalienė.
Pasak jos, lėktuvai bus perkami tik tuo atveju, jei Lietuva gaus papildomų ES fondo lėšų, jei pavyks derybos su Brazilijos tiekėju ir jei nevėluos orlaivių pristatymas – pirmasis lėktuvas Lietuvą tokiu atveju pasiektų 2028 m. viduryje.
Ministrės teigimu, dėl karinių transporto orlaivių poreikio kariuomenė į ją kreipėsi pernai gruodį, o Valstybės gynimo taryba (VGT) vienbalsiai pritarė deryboms kitų NATO šalių grupėje dėl šių lėktuvų remdamasi kariniu patarimu.
Jau skelbta, kad Lietuva planuoja įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas – kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.