Iš Prezidentūros – paaiškinimas, kodėl G. Nausėda į ministrus vertins „aušriečius“

„Visi puikiai suprantame, kad atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai, greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios“, – penktadienį laidoje „Iš esmės“ sakė F. Jansonas.
„Kol buvo partijų sutarimas, kad reikėtų „Nemuno aušrai“, kaip partijai, kol turi tokių problemų, pasilaikyti toliau – gerai. Dabar visi šaukia, kad tai neteisinga. Puiku. Bent pasiūlykite nors ir tuos partinius kandidatus. Žmones vis tiek, turbūt, reikia vertinti pagal jų gebėjimus, įdirbti ir pačią reputaciją. Tai šiuo atveju laukiame tų kandidatų“, – aiškino jis.
Tiesa, jis nebuvo linkęs sutikti, kad Prezidentūros pozicija dėl partinių „aušriečių“ kandidatų – keičiasi. Anksčiau G. Nausėda buvo teigęs, kad kaip ir pernai lapkritį, taip ir šį kartą formuojant Vyriausybę netvirtins „Nemuno aušrai“ priklausančių partiečių kandidatūrų.
„Tiesiog atneškite konkretų žmogų ir kalbėsime apie konkretų žmogų. Dabar kalbame iš esmės apie nieką – kas būtų, jeigu būtų. Žmogaus nėra ir nėra labai apie ką diskutuoti“, – dėstė F. Jansonas.
Gitanas NausėdaNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių