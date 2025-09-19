Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
K. Budrys lankosi Kyjive: atidarys Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros biurą

2025 m. rugsėjo 19 d. 12:47
Penktadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys su darbo vizitu atvyko į Ukrainos sostinę, pranešė Užsienio reikalų ministerija.
Ministerijos teigimu, K. Budrys Kyjive atidarys Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros biurą, taip pat susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei vicepremjeru europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais Tarasu Kačka.
„Lietuvos diplomatijos vadovas su Ukrainos vyriausybės nariais bei kitais aukštais pareigūnais aptars padėtį fronte, saugumo situaciją regione bei tarptautines pastangas spausti Rusiją nutraukti ugnį ir pradėti realias derybas dėl taikos“, – rašoma ministerijos pranešime.
Taip pat susitikimuose numatyta aptarti Ukrainos saugumą, paramą ir integraciją į Europos Sąjungą.
K. Budrys paskutinį kartą Ukrainoje lankėsi birželio 9 d.
