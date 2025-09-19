Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius prakalbo apie G. Nausėdos reakciją į paslaptyje laikomo kandidato į aplinkos ministrus pavardę

2025 m. rugsėjo 19 d. 17:03
Prezidentas Gitanas Nausėda pozityviai reagavo į susitikimo metu išgirstą „Nemuno aušros“ svarstomą kandidatą į aplinkos ministrus, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Dėl vienos įvardintos kandidatūros prezidentas reagavo pozityviai“, – kalbėdamas apie „aušriečių“ pasiūlytą kandidatą į aplinkos ministrus laidoje „ELTA kampas“ teigė M. Sinkevičius.
„Tačiau nenueikime į spėliojimus, nes teikimo oficialaus nėra. Pavardė paminėta geriant kavą. Ji (pavardė – ELTA) visuomenei tikrai yra žinoma, žmogaus nereikėtų googlinti, ar „Vikipedijoje“ ieškoti. Prezidento pirmosios reakcijos buvo pozityvios“, – akcentavo jis.
Tuo metu „aušriečių“ įvardytas galimas kandidatas į energetikos ministrus, anot socialdemokratų lyderio, prezidentui buvo „mažiau žinomas“.
Koalicijos partneriai ketvirtadienį Prezidentūroje susitiko su šalies vadovu.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimo, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
Mindaugas SinkevičiusGitanas NausėdaAplinkos ministerija
