Seime – įtempta I. Ruginienės ir L. Kasčiūno akistata: „Ar suprantate, ką tai reiškia?“

Konservatorių lyderis savo klausimų seriją pradėjo nuo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pradėto ikiteisminio tyrimo dėl braziliškų „Embraer C-390 Millenium“ karinių lėktuvų įsigijimo.
„Matyt, sveikas protas reikalautų dabar pristabdyti derybas dėl šio projekto, palaukti naujos susiformavusios Vyriausybės, ir premjerė su savo nauja Vyriausybe turėtų įsivertinti šį mažiausiai 700 mln. pirkimą ir jo galimybes, ar jis atitinka mūsų gynybos poreikius, divizijos formavimo prioritetą, ar iš principo būtent dabar tokio projekto mums reikia“, – įsitikinęs L.Kasčiūnas.
Anot jo, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pasiūlė stabdyti braziliškų orlaivių pirkimą, iki 2030 metų sukurti pilno operacinio pajėgumo diviziją, o tada jau atnaujinti transportinių orlaivių pajėgumą, nes dabar turimi „Spartanai“ galėtų dirbti dar iki 2036 metų.
Savo ruožtu paskirtoji premjerė pabrėžė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas nereiškia kaltinamojo nuosprendžio.
„Visi suprantame, kad tai yra pakankamai didelės apimties tyrimas, ir pati STT yra suvaržyta tam tikrų terminų. Nepradėjus ikiteisminio tyrimo, tie terminai yra pernelyg siauri ir maži, ir objektyviai atlikti tyrimą neįmanoma. Tam yra inicijuojamas ikiteisminis tyrimas, kad tuos terminus šiek tiek prasitęsti, turėti laiko ir galimybių detaliai įsivertinti, nes tai yra pakankamai svarbus projektas“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Tuo pačiu ji pabrėžė, kad 2030 metai ateis ganėtinai greitai.
„Turint omeny, kad 2030 metais mūsų „Spartanai“ jau negalės skraidyti, todėl tam tikri sprendimai turėtų būti atlikti. Tokio lygio pirkimai nepadaromi per pusmetį, tai sudėtingas procesas, ir paprastai viena šalis to nedaro, tai daroma jungtinai, ir todėl buvo pasirinktas toks modelis“, – argumentavo paskirtoji premjerė.
Tuo metu L.Kasčiūnas tikino, kad premjerė turi neteisingą informaciją.
„Nežinau, kas jus klaidina, bet „Spartanai“ gali skristi iki 2036 metų. Buvo paskleistas gandas, kad Europos Sąjungos erdvės reikalavimai bus tokie, kad negalės skraidyti tokio tipo lėktuvai, bet po to tai buvo paneigta, kadangi kariniams lėktuvams taikoma išimtis. „Spartanai“, juos modernizavus, gali dirbti iki 2036 metų“, – aiškino jis.
L.Kasčiūnas priminė žvalgybos institucijų atstovų žodžius, kad Rusija iki 2030 metų bus pasiruošusi testuoti NATO, todėl Lietuvos tikslas, anot jo, yra iki to laiko turėti tai, ko reikia gynybai – diviziją, o kariniai orlaiviai su divizijos formavimu nėra susiję.
„Bet čia tik pastaba tolesniam jūsų planavimui“, – sakė L.Kasčiūnas.
Tačiau I.Ruginienė taip šios temos užbaigti nenorėjo.
„Aš tikrai noriu atsakyti. Man pateikta informacija – iki 2030 metų, bet gerai, girdžiu ir tą terminą. Bet jūs puikiai suprantate, nes buvote krašto apsaugos ministras, kad tokio lygio pirkimai atliekami pagal labai komplikuotas procedūras, ir nėra greito termino. Ruoštis tam reikia iš anksto – tai užtruks. Jeigu norime laiku turėti sustiprintą gynybą ir reikalingas priemones, tam turime ruoštis iš anksto“, – pabrėžė paskirtoji premjerė.
„Kokią gynybą padės sustiprinti trys transportiniai „Embraer“ lėktuvai?“ – sarkastiškai paklausė L.Kasčiūnas.
„Ir dar noriu informuoti, premjere, tik kad žinotumėte, nes gali būti taip, kad ne visa pilna informacija jums pateikiama. Per šiuos devynis mėnesius nėra sudarytos nė vienos papildomos sutarties dėl oro gynybos sistemos“, – pridūrė jis.
I.Ruginienė teigė jau girdėjusi šį L.Kasčiūno nuogąstavimą ir jį jau aptarusi su krašto apsaugos ministre D.Šakaliene.
„Jau iki sausio 1 mes tikrai turėsime vieną etapą, kitą etapą turėsime kitais metais. Taip pat su NATO derinamasi dėl tam tikrų dalykų. Nestovi šitas klausimas vietoje, jis sprendžiamas“, – patikino ji.
Tačiau L.Kasčiūnas teigė norintis užduoti dar vieną patikslinantį klausimą, šį kartą – dėl pačios D.Šakalienės, kurios frakcijoms ir komitetams nepavyksta prisikviesti.
Konservatoriaus klausimas – dėl D.Šakalienės žodžių, kad „Embraer“ pirkimas bus daromas iš Europos Sąjungos (ES) sanglaudos lėšų.
„Pasakykite prašau, ar ji sutarė su jumis dėl šio pareiškimo? Ir ar ji, ir jūs, suprantate, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sanglauda dabar jau yra suplanuota pagal dabartinę ES finansinę perspektyvą ir jau suintegruotus dokumentus. Tai reiškia, kad tai nebus papildomi ES pinigai. Reikės iš kažko paimti, iš Lietuvoje jau skiriamų programų – ar tai būtų regioninės politikos, ar ekonominio augimo, ar kitų dalykų, ir rasti 700 mln. eurų lėktuvams.
Gal galite pasakyti, iš kokių sričių planuojate paimti?“ – klausė L.Kasčiūnas.
„Jūs savo ruožtu būdamas ministras irgi turėjote įvairių „fix idėjų“, ir tankus pirkti, ir nemanėte, kad tai blogas sprendimas. Mes pasitikime ir mūsų kariuomene, ir jų patarimu, ką ir kaip reikia pirkti.
Labai gerai suprantu, ką reiškia pinigai ir kaip jie pasiskirsto. Šiandien gynybai skiriame tikrai labai daug, ir tą reikia konstatuoti, kad skirdami gynybai mes turime iš kažkur paimti.
Biudžetas yra įtemptas ir sudėtingas, bet pasakyti, kad gynybai neskirsime prioriteto, net negalime – tai labai stiprus prioritetas, ypač žinant geopolitinę situaciją“, – atsakė I.Ruginienė.
„Taip, reikia visiems susispausti, tą ir darome“, – pridūrė ji.
L.Kasčiūnas neatlyžo – jis pabrėžė klausiantis ne apie 5–6 proc. BVP kartelę gynybai, ką palaiko.
„Klausiu apie tai, kad jūsų ministrė vakar pareiškė, kad pirks lėktuvus iš ES sanglaudos lėšų – tai reiškia, kad arba ji svajoja, arba seka pasakas, arba nėra informavusi jūsų, ir kalba atsiprašau, bet beveik nesąmones, nes tai reiškia, kad reikės paimti iš jau dabar patvirtintų ES pinigų, kurie skirti Lietuvai. Tai yra konstanta, pinigų kiekis nekinta, nebent galėsite derėtis 2028–2035 metų finansinėje perspektyvoje, bet tai yra daug toliau“, – kalbėjo konservatorius.
„Būkite gera, pasakykite – tai, ką ministrė pasakė, tai fantazija, ar jūs esate sutarę, kad taip ir darysite, ir iš ko tada paimsite pinigus?“ – klausė jis.
Tuo metu paskirtoji premjerė pabrėžė, kad D.Šakalienė turi patirtį, įsivertina, ką sako ir kokius sprendimus daro.
„Labai nenorėčiau, kad dabar sklaidytumės epitetais. Jau kelintą kartą jūs pabrėžėte, kad ministrė neateina į frakciją. Šiuo metu ministrė serga kovidu, ir reikėtų gerbti šį laikotarpį. Ji turi nedarbingumo lapelį. Baigsis nedarbingumo lapelis, ji galės sugrįžti tiek pas jus, tiek į komitetą su visais paaiškinimais. Labai prašau gerbti šį laikotarpį“, – prašė I.Ruginienė.
„Labai gerbiame šį laikotarpį, kaip ir gerbiame kitus tris mėnesius, kai nematėme ministrės, kai bandėme ją prisikviesti“, – ironizavo L.Kasčiūnas.
Konservatorius dar kartą perklausė to paties klausimo, ir dar kartą paprašė patikinti, kad neplanuojama imti sanglaudos lėšų. I.Ruginienė atsakė, kad, kai į Seimą ateis biudžetas, bus galima detaliau susipažinti su visomis jo eilutėmis.
