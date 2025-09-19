V. Čmilytė-Nielsen: tikiuosi, netrukus bus galimybė užduoti klausimus tiesiogiai D. Šakalienei

„Tas pokalbis, kuris vyksta per feisbuko įrašus, per žiniasklaidą, per viešus pasisakymus, yra ydingas (…). Per pastaruosius porą mėnesių mes nematėme D. Šakalienės, nors ji buvo kviesta į daugelį posėdžių, į įvairius formatus, tame tarpe – ir į frakcijos posėdį“, – „Žinių radijui“ sakė liberalų lyderė.
„Ta situacija nėra normali ir ji turi keistis, tai tikiuosi, kad netrukus bus galimybė NSGK užduoti tiesiogiai klausimus, kurie vis dar yra likę“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, nesulaukę ministrės apsilankymo frakcijoje bei Seimo NSGK posėdyje, opozicijos atstovai neatmeta galimybės politikę kviesti pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.
„Jeigu mes tikrai neprisikviesime ministrės į frakcijas (…), rinksime parašus ir kviesime ją į Seimo posėdžių salę atsakyti į klausimus. O klausimai yra įvairūs – visą vasarą ėjome nuo epizodo prie epizodo“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, neatmesdamas ir interpeliacijos ministrei galimybės.
Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
Viktorija Čmilytė-NielsenLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisDovilė Šakalienė
Rodyti daugiau žymių