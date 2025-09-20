Tai portalui Lrytas patvirtino partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė, Seimo narė Lina Šukytė-Korsakė.
„Kaip aš nekenčiu tos prakeiktos lietuvos greičiau bet kas ją okupuotų!“, – štai tokią taip pat ir gramatiškai netaisyklingą žinutę moteris nusiuntė po feisbuke patalpintu straipsniu, kuriame rašoma apie tai, jog buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys bei jo sūnus su „Teltonikos“ savininku Arvydu Paukščiu imasi bendro verslo.
Komentaro autorė – Irina Černikienė, kuri, pasirodo, buvo minima ir kai kuriuose „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyriaus feisbuko įrašuose. Paaiškėjo, kad partijai ji priklauso iki šiol.
Portalas Lrytas susisiekė su Seimo nare Lina Šukyte-Korsake, kuri yra ir „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyriaus pirmininkė.
„Kalbėjau su ja pačia – aišku, ji visomis keturiomis myli Lietuvą, bet tik tiek, kad tai buvo jos emocinė būsena po šito, kas čia vyksta su mūsų ministrais. Bet vis tiek pirmadienį sušaukiau valdybą – taip negalima daryti, tai yra nepateisinama.
Nesvarbu, ar emocinė būsena, ar ne emocinė būsena – tokių žodžių negalima vartoti, ir apskritai, jeigu gyveni Lietuvoje, tai šitaip sakyti yra nepateisinama“, – pabrėžė L.Šukytė-Korsakė.
Pasak parlamentarės, neabejotinai bus svarstomas ir I.Černikienės likimo partijoje klausimas.