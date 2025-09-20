Demokratai siūlo keisti Seimo Ekonomikos komiteto pavadinimą

Pastarosios frakcijos nariai įregistravo tokį pasiūlymą Seimo statuto pataisoms.
„Naujoji valdančioji dauguma, pateikusi Statuto pataisas dėl naujo Energetikos ir darnios plėtros komiteto įkūrimo, kaip vieną ir argumentų nurodė tai, kad komiteto pavadinimas yra derinamas prie esančių ministerijų veiklos sričių ir pavadinimų. Atsižvelgdami į tai, siūlome suderinti ir kitų komitetų pavadinimus su ministerijų pavadinimais. Jeigu būtų pritarta, Ekonomikos komitetas taptų Ekonomikos ir inovacijų komitetu“, – Eltai sakė Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas Domas Griškevičius.
Juokaudamas jis pastebėjo, kad, taikant šią logiką, galėtų atsirasti ir naujos ministerijos.
„Seime turime Ateities komitetą, tai gal turėtų atsirasti ir Ateities ministerija?“ – ironizuodamas svarstė politikas.
Kaip ELTA jau skelbė, nepaisant opozicijos kritikos, Seimas nutarė svarstyti parlamento statuto pataisas, numatančias energetikai skirto naujo komiteto įkūrimą.
Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovaujantis „aušrietis“ Aidas Gedvilas sako, kad į komitetą reformuota komisija turėtų daugiau galių, ypač parlamentinės kontrolės prasme. Jo teigimu, komisijos statusas šiuo metu riboja jos galimybes.
Beje, naujo komiteto steigimo iniciatyvą Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) paprašė įvertinti ekspertų. Jo nariai kreipėsi į Vilniaus universitetą (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VILNIUS TECH), Kauno technologijos universitetą (KTU) ir Mykolo Romerio universitetą (MRU). Taip pat papildomai nutarta paklausti Seimo kanceliarijos, kiek kainuotų naujo komiteto išlaikymas.
Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas.