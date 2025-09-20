Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

L. Antanavičienę siūloma skirti Lietuvos ambasadore Korėjai, Filipinams ir Mongolijai

2025 m. rugsėjo 20 d. 08:12
Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausybė pritarė siūlymui skirti diplomatę Liną Antanavičienę Lietuvos ambasadore Pietų Korėjai, Filipinams ir Mongolijai.
Daugiau nuotraukų (1)
Diplomatė pareigas turėtų pradėti eiti nuo šių metų lapkričio 17 d.
L. Antanavičienės teigimu, atstovaujant šaliai Tolimuosiuose Rytuose, ji koncentruosis į saugumo politikos, ekonominės diplomatijos bei minkštosios galios stiprinimo sritis.
„Korėja yra turbūt viena iš nedaugelio mums vertybiškai svarbių šalių. Tai demokratinė bendraminčių valstybė. Mums, atstovybių vadovams, tame regione yra gana aišku, kas yra mūsų darbo prioritetai“, – Vyriausybės posėdžio metu kalbėjo L. Antanavičienė.
„Prieš porą metų buvo patvirtinta Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategija. Toje strategijoje išskirti trys pagrindiniai ramsčiai, ties kuriais mes ir turėtume koncentruoti visą savo veiklą. Tai yra saugumo politika, ekonominė diplomatija (…) ir vadinama minkštoji galia“, – pridūrė ji.
2010–2015 m. L. Antanavičienė dirbo nepaprastąja ir įgaliotąja Lietuvos ambasadore Kinijoje, o nuo 2019 m. iki 2023 m. ėjo ambasadorės Izraelyje pareigas.
Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia prezidentas.
VyriausybėLina Antanavičienėambasadorė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.