L. Antanavičienę siūloma skirti Lietuvos ambasadore Korėjai, Filipinams ir Mongolijai

Diplomatė pareigas turėtų pradėti eiti nuo šių metų lapkričio 17 d.
L. Antanavičienės teigimu, atstovaujant šaliai Tolimuosiuose Rytuose, ji koncentruosis į saugumo politikos, ekonominės diplomatijos bei minkštosios galios stiprinimo sritis.
„Korėja yra turbūt viena iš nedaugelio mums vertybiškai svarbių šalių. Tai demokratinė bendraminčių valstybė. Mums, atstovybių vadovams, tame regione yra gana aišku, kas yra mūsų darbo prioritetai“, – Vyriausybės posėdžio metu kalbėjo L. Antanavičienė.
„Prieš porą metų buvo patvirtinta Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategija. Toje strategijoje išskirti trys pagrindiniai ramsčiai, ties kuriais mes ir turėtume koncentruoti visą savo veiklą. Tai yra saugumo politika, ekonominė diplomatija (…) ir vadinama minkštoji galia“, – pridūrė ji.
2010–2015 m. L. Antanavičienė dirbo nepaprastąja ir įgaliotąja Lietuvos ambasadore Kinijoje, o nuo 2019 m. iki 2023 m. ėjo ambasadorės Izraelyje pareigas.
Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia prezidentas.
VyriausybėLina Antanavičienėambasadorė
Rodyti daugiau žymių