Paskirtoji kultūros ministrė: priemonių planas dėl kovos su dezinformacija turėtų būti parengtas iki gruodžio

2025 m. rugsėjo 20 d. 11:10
Paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog iki gruodžio mėnesio turėtų baigtas rengti kovos su dezinformacija planas.
„Šiuo metu yra pradėtas rengti priemonių planas dėl dezinformacijos ir manipuliacijos, kuris turėtų būti parengtas iki gruodžio mėnesio“, – šią savaitę susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovais kalbėjo socialdemokratė.
„Aišku, keičiantis kultūros ministrams, mes tikrai turėtume dar kartą prisėsti prie šios temos, ją gerai išgvildenti ir priimti galutinį sprendimą, nes tai yra ne tik plano parengimas, bet ir finansai, ir veiklos, kurios turi būti įvykdytos, kad tai būtų efektyvu“, – pridūrė ji.
Tiesa, Kultūros ministerijai vadovauti paskirta politikė pažymi, jog kovos su dezinformacija srityje Lietuvoje trūksta realaus lyderio bei iniciatyvą vedančios institucijos.
„Šiai dienai mums trūksta lyderystės. Kaip ir visi po truputį darome (…), bet tokio vieno lyderio kaip ir nėra. Tai diskusijų fone yra (kalbama – ELTA), ar tai turėtų būti Kultūros ministerija, ar pagrindinė lyderė turėtų būti Krašto apsaugos ministerija, kuri veda šį klausimą. Manau, visi dar padiskutuosime“, – kalbėjo V. Aleknavičienė.
Kaip skelbta anksčiau, Gintauto Palucko vadovautos 19-osios Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane buvo numatytas kovos su dezinformacija ir manipuliacijomis plano rengimas. Numatyta, jog, įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama glaudaus bendradarbiavimo su kultūros ir švietimo institucijomis, žiniasklaida, akademine bendruomene, NVO bei kitais socialiniais ir ekonominiais partneriais.
Šių metų liepos pabaigoje laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis plano rengimą aptarė su prezidentu Gitanu Nausėda.
