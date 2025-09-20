STT pradėjus ikiteisminį tyrimą, KAM nežada stabdyti braziliškų orlaivių įsigijimo

„Nurodymo ar rekomendacijos stabdyti viešojo pirkimo procedūras nei STT, nei Generalinė prokuratūra KAM nepateikė“, – teigiama ministerijos atsakyme Eltai.
„Pirkimo sutartis dėl „Embraer“ C-390 įsigijimo kol kas nepasirašyta, pradėtos derybos prisijungiant prie bendro C-390 orlaivių įsigijimo kartu su Nyderlandais“, – pridūrė KAM.
STT savo ruožtu pažymi, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dar nereiškia prievolės stabdyti pirkimo procedūras – tokį sprendimą gali priimti tik pati institucija, inicijavusi įsigijimą.
„Pagal teisinį reglamentavimą, ikiteisminio tyrimo pradėjimas nėra aplinkybė, dėl kurios pirkimo procedūras stabdyti privaloma. Tokiais atvejais teisė spręsti dėl tokių procesų stabdymo tenka pačiai institucijai, kuri tokį pirkimą inicijavo“, – Eltai komentavo STT atstovė Renata Keblienė.
Tačiau ministerija savo ruožtu teigia neturinti teisės vienašališkai atšaukti Valstybės gynimo tarybos (VGT), ir patvirtinusios planus dėl įsigijimų, sprendimą.
„KAM neturi teisės vienašališkai atšaukti ar nevykdyti VGT sprendimo dėl prisijungimo prie NATO šalių grupės derybų dėl karinių transporto orlaivių įsigijimo“, – nurodo KAM.
„Transporto aviacijos pajėgumo Lietuvos kariuomenėje išlaikymas yra ilgalaikis projektas – sprendimai reikalingi dabar, kad pajėgumas būtų užtikrintas po 5 ar 10 metų. Negalime leisti, kad dėl politinių kovų uždelstų sprendimų būtų rizikuojama aviaciniu saugumu ir karių gyvybėmis“, – priduria ministerija.
KAM pažymi, kad sprendimas pirkti braziliškus orlaivius buvo priimtas tik su sąlyga, kad tai bus daroma iš papildomų lėšų, t. y. nenaudojant dabartinio gynybos biudžeto.
Ministerija primena, jog šiuo metu planuojama teikti paraišką Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo finansavimui.
„Primename, kad už Sanglaudos fondo lėšas neleistina įsigyti ginkluotės, todėl visuomenę klaidina siūlymai „vietoje „Embraer“ įsigyti oro gynybos sistemų“, – akcentuoja KAM.
Jau skelbta, kad Lietuva planuoja įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas – kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais. Taip pat nerimaujama, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT šią savaitę pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl lėktuvų įsigijimo.